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«Все закрыто, никто ничего не делает». Как быть, если СТО откладывает возврат авто?

22 января 2018 12:07
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Столичные автолюбители по различным причинам обратились на станцию технического обслуживания в самом центре Минска по адресу переулок Твердый,7. Корреспонденты программы «Добро пожаловаться» разбирались, почему герои сюжета вынуждены были в последние две недели пересесть на общественный транспорт.

«Все закрыто, никто ничего не делает». Как быть, если СТО откладывает возврат авто?-1

Сергей Варава:
Замена сцепления. В пятницу обратились. Сказали, в субботу к обеду машина будет готова. В субботу сказали, что снята коробочка, к концу дня будет сделано. Приехал в 4-5 часов – никто ничего не делал. Приехал в воскресенье – все закрыто, никто ничего не делает.
Андрей Пекарский:
В субботу в час дня обратился заменить шайбы под форсунками. Шайбы, как сказали, заменили. Сломали датчик. Заявка не была оформлена. Когда я понял, что что-то пошло не так, приехал директор. Я спрашиваю: Что будем делать? Как будем решать вопрос? Говорит: «Не знаю, я до семи часов буду париться в бане».
Сегодня стараниями мастеров минчане без колёс, однако сами заведены до предела. Одни вынуждены пользоваться общественным транспортом, у кого-то встал бизнес.

Бесконечные звонки и визиты, а воз, точнее авто, и ныне там.

Павел Ботяновский:
Нами были предоставлены запчасти. С их стороны должна была быть только установка. Был согласован срок готовности автомобиля на пятницу, на вечер. Сегодня с утра узнаем, что автомобиль не готов, а, спустя несколько часов, узнали, что одна из запчастей в процессе ремонта была повреждена. На что нам предложили ее приобрести за свой счет.

Напрасно мужчины не потребовали оформления документов.

«Все закрыто, никто ничего не делает». Как быть, если СТО откладывает возврат авто?-4


Как правило, именно устные закулисные договоренности с мастером заканчиваются плачевно и для кошелька, и для нервной системы автовладельца.

Ольга Пискарёва, СТВ:
Станция технического обмана или всё-таки обслуживания? Шестеро автовладельцев не могут забрать из автомастерской своих «железных коней».

С виду станция как будто закрыта. Вокруг – никого, щеколда задвинута. Но буквально 2 минуты назад мастер покинул место боевой славы, вероятно, сильно переживая сложившуюся ситуацию и решив избежать встречи с надутыми клиентами. Другие специалисты – на рабочем месте, да вот только открывать чужим, то есть съемочной группе СТВ, руководство не велело.

Вняв голосу разума, ответить за дела своих сотрудников, возвратился директор виртуозов шиномонтажа и работников гаечного ключа.

«Все закрыто, никто ничего не делает». Как быть, если СТО откладывает возврат авто?-7

Андрей Матюшенков, директор СТО:
Это банальное стечение обстоятельств, которое имеет место быть в работе любого СТО, да и вообще мелкого бизнеса. С 1 января 2017 года, согласно правилам бытового обслуживания, договор-заказ может составляться в устной форме. То есть это конкретно прописано в правилах бытового обслуживания.

Тут представитель СТО либо лукавит, либо глубоко заблуждается.

«Все закрыто, никто ничего не делает». Как быть, если СТО откладывает возврат авто?-10

Ольга Иващенко, юрист:
Данная информация не соответствует действительности. Заказ-наряд должен оформляться в письменном виде. Согласно постановлению Совета Министров РБ об оказании услуги, потребитель заключает заказ-наряд с исполнителем, в котором отражаются сроки оказания услуги, а также стоимость оказания услуги и иные требования, которые предъявляет потребитель. В том числе и состояние автомобиля, в котором он передает исполнителю первоначально.
Внимательно смотрите вокруг и слушайте мастера, задавайте вопросы. Изучите отзывы, прозвоните несколько мастерских, спросите, сколько стоит норма-час. Просите оформить документы на работы. В них должны быть указаны сроки выполнения работ, перечень.

Поинтересуйтесь квалификацией ремонтника.

«Все закрыто, никто ничего не делает». Как быть, если СТО откладывает возврат авто?-13

Что же делать тем, кого неправильный выбор мастерской уже привел к проблемам?

Ольга Иващенко:
Выявлены ряд нарушения. Всем обратившимся потребителям не были предоставлены заказ-наряды, что требует постановление Совета министров «Об оказании бытовых услуг» непосредственно транспортного средства. Кроме того, с потребителями не согласована стоимость оказания услуги, потребителям не переданы автомобили – ни в том же состоянии, ни в отремонтированном. Необходимо обратиться к исполнителю в Книгу замечаний и предложений, чтобы действительно отразить, что автомобиль был передан, и сроки оказания услуги нарушены.

В данной ситуации не установлен срок оказания услуги. Этот срок необходимо установить путем записи в Книгу замечаний и предложений.

«Все закрыто, никто ничего не делает». Как быть, если СТО откладывает возврат авто?-16

Потом уже можно предъявлять соответствующее требование о компенсации морального ущерба, а также о возмещении убытков.

В тот же день, когда на СТО приехала съемочная группа СТВ, руководство автомастерской на всех парах бросилось зачищать промахи и сглаживать острые углы,

и отремонтированные авто стали возвращаться к владельцам.

# общество # Защита прав потребителей # Ольга Иващенко

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