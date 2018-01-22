Решение на охрану государственной границы утвердил Александр Лукашенко

Новости Беларуси. Решение на охрану государственной границы в 2018 году утвердил 22 января Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил Президент, для того чтобы повысить надежность рубежей, Беларусь продолжит наращивать войсковую плотность, строить новые пограничные заставы и обеспечивать их современными средствами. Ведь защищая свою границу, страна выполняет функции заслона для террористов, мигрантов, торговцев оружием и наркотиками на пути с Востока на Запад и с Запада на восток.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Границы, как и были раньше, так и сейчас, должны быть священны и неприкосновенны. Мы будем совершенствовать систему противодействия угрозам и вызовам безопасности границ, будем обновлять формы дальнейшего развития пограничного ведомства. В ближайшее время обстановка на границе коренным образом вряд ли улучшится. Поэтому активными темпами следует продолжать оборудовать пограничные рубежи, создавать непосредственные нормальные условия для несения службы пограничниками, строить заставы, оснащать современными техническими средствами государственную границу. Мы немало сделали в процессе оптимизации за счет сокращения разного рода второстепенных функций и должностей и переноса центра тяжести на границу, усиление пограничного контингента.

Мы выделяем немало средств для охраны госграницы. Беларусь является островом безопасности сегодня уже на Евразийском континенте. Мы несем приличные затраты, препятствуя разного рода мигрантам, бандитам, шарлатанам, преступным группировкам проникновению в Европу и обратно на Восток. Выполняем важную международную функцию здесь в Беларуси. Но, скажу откровенно, международное сообщество, особенно европейцы, да и россияне могли бы финансово более активно поучаствовать в том, чтобы поддержать наши усилия по борьбе с разного рода правонарушителями.

В решении на охрану границы учтены особенности нынешней международной обстановки. Миграционный кризис и повышенная террористическая опасность в странах ЕС, а также растущий риск перемещения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ через территорию нашей страны.