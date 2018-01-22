В доме по улице Брилевская в Минске проблемы с отоплением и горячей водой. Жильцы видят причину в океанариуме, ЖЭС отмалчивается

По количеству обращений на горячую линию телеканала СТВ и в программу «Добро пожаловаться», многие годы первое место занимают проблемы коммунального характера. Холодная вода вместо горячей, высокая влажность, проблемы с отоплением. И это, когда на улице серьёзный минус. Сегодня жильцы дома№3 по улице Брилевская, что Минске подняли настоящую волну протеста.

Жительница дома №3 по улице Брилевская, г. Минск:

У меня в квартире плесень, черные стены, холодно, воды горячей нет.

По словам минчан, все проблемы начались, когда в подвальном помещении поселился замечательный сосед.

С тех пор придомовая территория превратилась в проходной двор.

Житель дома №3 по улице Брилевская, г. Минск:

Это и котельная была раньше, и столярка, а потом переехал этот океанариум. Он здесь нам мешает. И его нужно выносить в другое помещение.

Не круглосуточный магазин, не ресторан и не казино размещаются в доме.

Океанографический музей, уникальный на территории СНГ проект, ценность которого сложно переоценить, вызывает у жильцов приступы настоящей морской болезни.

На голову бывшего моряка – арендатора помещения обрушилась волна проблем жильцов, которые, заметим, существовали и ранее. Прежде к ответу призывали коммунальщиков, на сей раз стрелки перевели на того, кто, что называется, под рукой, точнее под ногами.

Жительница дома №3 по улице Брилевская, г. Минск:

Никто у нас перерасчет не делает. Не можем добиться толку. Ставим на газ ведро и греем воду, пока нет счетчиков на газ. А скоро поставят. Они же планируют это сделать. У нас эта проблема с горячей водой уже давно. Была вода 43-45 градусов. А сейчас, когда начался капитальный ремонт, такое безобразие, прямо ужас один!

Невзирая на значимость объекта и на договор аренды, арендатор не имеет права препятствовать проведению ремонтных работ.

Дарина Гулюта, юрист:

В соответствии со статьёй 26 Жилищного кодекса Республики Беларусь, граждане и организации обязаны обеспечивать доступ в занимаемые им помещения, работникам организации обслуживающей помещения, для выполнения ремонтных работ.



Как сообщили в ЖЭСе, доступу к подвальным помещениям директор музея не препятствует. Если недочеты и есть, то устранить их и тем самым сделать жизнь жильцов комфортнее коммунальщикам никто не мешает. Было бы с их стороны желание. Кстати, прежде чем воссоздать кусочек океана, Алексею Азарову пришлось выводить грызунов и вычищать помещение. Сегодня, несмотря ни на что, музей уверенно держится на плаву.

Алексей Азаров, директор ЧКПУ Центр океанографии «Открытый Океан»:

На Брилевская,3 мы сейчас закрылись на реконструкцию, потому что идет капитальный ремонт дома. И очень тяжело, конечно, сохранять экспозиции. Коллекция, которой располагает центр океанографии, уникальна. Дети помогают пересаживать рыб. Это помещение мы брали в аренду. Это был обычный подвал, захламленный мусором.

В штате два океанолога. Центр активно участвует в жизни страны и уже известен за ее пределами. За тем, как вылупился из яйца акулёнок по кличке Балтика в онлайн-режиме не наблюдал разве ленивый. Знаменитый камчатский краб Петрович, предсказавший 2/3 победителей хоккейных матчей на чемпионате мира в 2014 году. Последний проект – передвижной океанографический музей на колёсах.

Олег Гарбунов, капитан третьего ранга, экскурсовод:

Жители Минска благодарно восприняли наши труды. Каждый день приходят люди, семьями. Каждый находит что-то для себя. Дети впервые знакомятся с обитателями морей и океанов, мамы и папы видят, что такое подводные лодки и боевые корабли… И многие другие интересные научные открытия.

Но есть люди, которые, видя перед собой океан, будут довольствоваться тем, что опустят в него ноги.

Советуем минчанам, проживающим по адресу Брилевская 3, все свои жалобы и претензии направить не в адрес океанических гадов, а в администрацию Октябрьского района города Минска. Олег Усачёв, ведущий:

По нашему мнению, проблема жильцов кроется не в подвале их дома, а в головах. Причем, в головах местных коммунальщиков. Возьмем, к примеру, ИО директора ЖЭУ №2 Минько Михаила Александровича. О съемках сей чиновник был предупрежден за несколько дней. Было дано согласие. Тем не менее, в назначенное время Михаил Александрович категорически отказался говорить что-либо на камеру. Даже наш звонок руководству Октябрьского района и указание свыше сказать несколько слов для СМИ, не вразумили господина Минько.