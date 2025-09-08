День города – какие мероприятия подготовили для минчан и гостей столицы

Белорусская столица готовится отпраздновать свой 958 день рождения. К своей главное дате Минск снова похорошел, пополнился объектами. Заиграли новыми красками целые микрорайоны, обновились зоны отдыха, парки, скверы, преобразились многие здания. Все это результат работы почти 2 миллионов горожан. В Год благоустройства у каждого жителя особая миссия – сделать свой город чище, уютнее и комфортнее для всех. Это значит заботиться о зеленых зонах, поддерживать чистоту улиц, бережно относиться к общественным пространствам и вдохновлять окружающих своим примером. Вместе легче создавать места, где приятно жить, растить детей и, конечно, отдыхать. О том, как пройдет празднование дня рождения столицы, и с какими результатами город подошел к очередной значимой дате в истории, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ. ФОК и пожарное депо – где в Минске откроют новые объекты, рассказала эксперт. Юлия Алексеюк, ведущая:

Какие мероприятия пройдут в столице в праздничные выходные?

Ольга Цыбульская, заместитель директора ГУ «Минскконцерт»:

Конечно, для нашего города – города-героя Минска приготовлено множество площадок с массовыми культурно-зрелищными мероприятиями. Конечно, хотелось бы начать говорить о том, что сейчас уже дан старт и начаты, скажем так, мероприятия в рамках города Минска – это Минский полумарафон. Как всегда старт был дан в историческом месте – это ворота Национального олимпийского стадиона «Динамо». Конечно, финиш в чаше стадиона. Забеги по самым знаковым местам нашего города Минска – это площадь Победы, «Минск – город герой» – стела, цирк, Большой театр Республики Беларусь. Это первая стартовая, скажем так, точка мероприятий для нашего города. Планируется около 100 мероприятий городских и районных. Конечно, хотелось бы начать, что именно 13 сентября 2025 года в сам праздник города Минска начнется с возложения у обелиска «Минск – город герой». Далее продолжится по другим площадкам, которые пойдут в парк Победы. Также пройдет на зеленой зоне мероприятие «Мiнск старажытны», который уже полюбился нашим горожанам. Уже далее мы будем идти к открытой площадке у Дворца спорта. Это будет самая главная, знаковая площадка. Старт ей дан будет в 11:00 13 сентября 2025 года. Конечно, множество будет предоставлено интерактивных площадок именно различными федерациями спорта, потому что это Международный Олимпийский день – организованы Национальным олимпийским комитетом. Далее в 15:00 прямая трансляция хоккейного чемпионата между хоккейным клубом «Динамо-Минск» нашим и «Барыс» Астана.