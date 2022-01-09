Стоит ли бояться конца света и как быть с миграционным кризисом? На волнующие вопросы ответил Митрополит Вениамин

Новости Беларуси. Несмотря на то, что 10 января начинается рабочая неделя, время добрых встреч и поступков продолжается. Недаром последующие 12 дней после Рождества называются святыми днями или святками. Когда наши предки творили дела милосердия. Понимаем ли мы истинный смысл Рождества Христова? Как церковь относится к вакцинации и онлайн-таинствам? И какие поправки предлагает в Конституцию? Об этом и многом другом мы спросили Владыку Вениамина. Гость программы «Неделя» на СТВ – Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси. Илона Волынец, СТВ:

Рождество. Этот светлый, добрый праздник сегодня не потерял ли свой истинный смысл?

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Нет, не потерял. Об этом свидетельствует то, как наши города украшены, как люди приходят в храм, друг к другу в гости ходят, звучат поздравления. И не должно это потеряться у нас, потому что это наша история, наша духовность. «У нас очень богатое духовное наследие» Илона Волынец:

Сейчас всю страну волнуют изменения и дополнения в наш Основной закон – Конституцию. Расскажите позицию Церкви, какие моменты особенно принципиальны для вас? Вениамин:

Мы со стороны Церкви Конституцию рассматриваем в некоторых основных направлениях, которые считаем наиболее важными. Об этом должна сказать прежде всего Церковь: две составляющих. Первая касается семьи, ее положения в современном обществе с учетом того, что меняются представления об этом важнейшем институте государства. С другой стороны, как современные люди в нынешних условиях будут опираться на духовное наследие, как они будут его использовать в современной жизни. У нас очень богатое духовное наследие, но современный мир предлагает очень много иного. Важно, чтобы в свете опыта духовно-исторического нашего народа мы могли определять четко, что для нас подходит, правильно, приемлемо, принесет добрые результаты, а что лучше держать подальше. «Участие в таинствах возможно только воочию»

Илона Волынец:

Как вы относитесь к тому, что Церковь существует в виртуальном пространстве? Тут и пандемия немножко играет свою роль. Вениамин:

Мы больше предлагаем богослужения посмотреть для тех людей, которые не имеют физической возможности быть на богослужении. Например, люди находятся в больнице. Или дома находятся, но в силу возраста, других обстоятельств не могут прийти в храм. Врачи, находясь в больнице, но используя короткие какие-то моменты отдыха, желают как-то прикоснуться к празднику, потому что пройдет служба, они не смогут побывать – надо людей лечить, помочь, пожертвовать своими временем и силами. В таком случае участие в богослужении, просмотр, сопереживание восполняют в некоторой степени то, что упущено, не получается осуществить. А участие в таинствах возможно только воочию. Хотя в нынешнее время людям сложно порой исповедоваться в силу эпидемической ситуации, но возможность поделиться с духовником какими-либо переживаниями, мыслями, чувствами есть. У нас открыт совсем недавно телефон доверия, на который люди, которые испытывают какие-то трудности, переживания, могут позвонить, спросить совет священника. Думаю, что важно такое движение вперед, мы стараемся отвечать на запросы нынешнего времени, но при этом опираясь на традиции и делая ее доступной современному человеку, понятной. «Тут важно, чтобы не было разделения в обществе»

Илона Волынец:

Мы как раз заговорили об эпидемиологической ситуации. Медики продолжают настаивать на вакцинации. А священнослужители активно вакцинируются? Вениамин:

Надо сказать, что многие священнослужители переболели. Знаю, что некоторые священнослужители, как только появились вакцины, стали вакцинироваться, но не все. И тут есть объяснение: тема вакцинации – это тема, которая должна рассматриваться каждым человеком индивидуально с учетом его возраста, состояния здоровья, рекомендаций врачей и так далее. Тут больше мы доверяем врачам, их опыту, знаниям. Вместе с тем осознаем, что история свидетельствует, что многие такие эпидемии удалось предотвратить, благодаря вакцинации. Тут важно, чтобы не было разделения в обществе на уровне: «Ты вакцинировался?» – «Нет» – «А почему, а как?». Тут важно уважать мнение другого человека. Каждый для себя выбирает, исходя из различных составляющих, что лучше. «Как мы хотим, чтобы поступали с нами, так мы должны поступать с ближними нашими»

Илона Волынец:

Белорусы в силу своего менталитета привыкли помогать не только друг другу, но и всем людям, которые попадают в беду. К сожалению, в прошлом году наша страна столкнулась с миграционным кризисом, люди продолжают оставаться на границе. Поведение наших соседей вызывает у нас некоторые вопросы. На ваш взгляд, есть ли такое понятие двойной морали? Вениамин:

Как мы хотим, чтобы поступали с нами, так мы должны поступать с ближними нашими. Я думаю, что если опереться на эти вековые духовные законы, которые и восприняла Европа в свое время и была христианским пространством, то тогда ситуация разрешится, будут найдены правильные решения. Ведь тут вопрос решается прежде всего где-то с опорой на духовные составляющие. Потому что если решать только на уровне закона межгосударственного, то ситуация возникает тупиковая, нет результата. Искренне хотелось бы, чтобы в эти святые дни и начало нового года ситуация разрешилась и те люди, которые испытывают такие скорби, трудности (мигранты), были утешены и прославили Бога. «О часе этом никто не знает, только Отец Небесный» Илона Волынец:

Человечество все время будет задаваться вопросом, а некоторые любят понагнетать, придумать разного рода страшилки про конец света. Как нужно к этому людям относиться, стоит ли этого бояться или жить одним днем?