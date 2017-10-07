Все свежее – овощи, фрукты, мясо и рыба: в Минске продолжается сезон сельскохозяйственных ярмарок

Новости Беларуси. В Минске продолжается сезон сельскохозяйственных ярмарок. Ассортимент традиционно разнообразный.

Свежие овощи и фрукты в эти выходные можно купить на торговых площадках во всех районах столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сюда съехались аграрии из разных уголков Беларуси, чтобы предложить урожай со своих подворий. Продукция с минимальной торговой надбавкой традиционно пользуется спросом.

Горожане в полной мере могут запастись на зиму витаминами. Все свежее, только с грядок. Кроме овощей и фруктов, здесь представлен большой выбор мясо-молочной продукции, выпечки, мёда, рыбы.

Продолжить сельскохозяйственный шопинг можно завтра. Пенсионерам и ветеранам с доставкой товаров поможет социальная служба и молодёжь.

К радости покупателей, это не последняя ярмарка в этом году. Сделать запасы на зиму все желающие смогут до середины ноября.