Амнистии не будет: на вопросы белорусов во время прямой телефонной линии ответил начальник Департамента исполнения наказаний МВД

Новости Беларуси. Перевод осуждённых в другое место отбывания наказания – один из самых частых вопросов, с которым сегодня обращались граждане к начальнику Департамента исполнения наказаний МВД во время прямой телефонной линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждое обращение рассматривается индивидуально. Учитываются, в первую очередь, семейные обстоятельства осуждённого и состояние здоровья его родственников. Также во время прямой связи обсуждалась тема досрочного освобождения и амнистии. Как сообщили в департаменте, амнистии в этом году не ожидается.

Сергей Дорошко, начальник Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь:

Если осуждённый имеет дисциплинарное взыскание, то, естественно, когда у человека подходит срок к замене более мягким видом наказания или вопрос, касающийся условно-досрочного освобождения, то он в обязательном порядке будет рассмотрен. Но если он имеет дисциплинарные взыскания, он не пройдет комиссию.