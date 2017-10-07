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Амнистии не будет: на вопросы белорусов во время прямой телефонной линии ответил начальник Департамента исполнения наказаний МВД

07 октября 2017 14:06
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Новости Беларуси. Перевод осуждённых в другое место отбывания наказания – один из самых частых вопросов, с которым сегодня обращались граждане к начальнику Департамента исполнения наказаний МВД во время прямой телефонной линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Амнистии не будет: на вопросы белорусов во время прямой телефонной линии ответил начальник Департамента исполнения наказаний МВД-1

Каждое обращение рассматривается индивидуально. Учитываются, в первую очередь, семейные обстоятельства осуждённого и состояние здоровья его родственников. Также во время прямой связи обсуждалась тема досрочного освобождения и амнистии. Как сообщили в департаменте, амнистии в этом году не ожидается.

Амнистии не будет: на вопросы белорусов во время прямой телефонной линии ответил начальник Департамента исполнения наказаний МВД-3

Сергей Дорошко, начальник Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь:
Если осуждённый имеет дисциплинарное взыскание, то, естественно, когда у человека подходит срок к замене более мягким видом наказания или вопрос, касающийся условно-досрочного освобождения, то он в обязательном порядке будет рассмотрен. Но если он имеет дисциплинарные взыскания, он не пройдет комиссию.

Амнистии не будет: на вопросы белорусов во время прямой телефонной линии ответил начальник Департамента исполнения наказаний МВД-5

Отмечу, что помимо прямых телефонных линий Департамент исполнения наказаний МВД проводит приемы граждан дважды в неделю.

Амнистии не будет: на вопросы белорусов во время прямой телефонной линии ответил начальник Департамента исполнения наказаний МВД-7

# общество # Государственная социальная политика # Фотофакт # Сергей Дорошко

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