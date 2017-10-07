Генеральная уборка: более 30 тысяч участников присоединились сегодня к всебелорусской акции «Чистый лес»

Новости Беларуси. Более 30 тысяч участников присоединились сегодня к всебелорусской акции «Чистый лес», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школьники, студенты, представители власти и даже ветераны наводили порядок в зелёных зонах по всей стране. Только на территории Боровлянского лесного хозяйства собралось более сотни человек. Большинство из них сотрудники правоохранительных органов. После генеральной уборки территории облагородили и посадили новые деревья.

Евгений Соколовский, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:

Убираем ветки, носим брёвна. То есть приводим лесной массив в благоприятное состояние.

Анна Тихонович, инспектор по делам несовершеннолетних Партизанского РУВД:

Убираем сегодня 2-3 километра, убираем мусор. Мы помогаем в уборке, чтобы наша природа была чистой.