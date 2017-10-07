Выступления известных коллективов, мастер-классы народного творчества: Смолевичи принимают областные «Дожинки»

Новости Беларуси. В городе подводят итоги сельскохозяйственного года столичного региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В городе подводят итоги сельскохозяйственного года столичного региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Буквально через полчаса на главной сценической площадке фестиваля-ярмарки стартует торжественная церемония награждения передовиков жатвы.
По традиции лучшие аграрии получат подарки.
Праздничная программа обещает быть насыщенной. Выступления известных коллективов, мастер-классы народного творчества.
Пройдёт в Смолевичах и праздник хлеба, где шахматные партии разыграют пряничными фигурами. Ну а завершится праздник вечерним фейерверком.