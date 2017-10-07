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Выступления известных коллективов, мастер-классы народного творчества: Смолевичи принимают областные «Дожинки»

07 октября 2017 13:24
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Новости Беларуси. В городе подводят итоги сельскохозяйственного года столичного региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выступления известных коллективов, мастер-классы народного творчества: Смолевичи принимают областные «Дожинки»-1

Буквально через полчаса на главной сценической площадке фестиваля-ярмарки стартует торжественная церемония награждения передовиков жатвы.

Выступления известных коллективов, мастер-классы народного творчества: Смолевичи принимают областные «Дожинки»-3

По традиции лучшие аграрии получат подарки.

Выступления известных коллективов, мастер-классы народного творчества: Смолевичи принимают областные «Дожинки»-5

Праздничная программа обещает быть насыщенной. Выступления известных коллективов, мастер-классы народного творчества.

Выступления известных коллективов, мастер-классы народного творчества: Смолевичи принимают областные «Дожинки»-7

Пройдёт в Смолевичах и праздник хлеба, где шахматные партии разыграют пряничными фигурами. Ну а завершится праздник вечерним фейерверком.

Выступления известных коллективов, мастер-классы народного творчества: Смолевичи принимают областные «Дожинки»-9

# общество # Фотофакт # Праздники

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