Андрей Швед об акции «Наши дети»: для них это большой праздник, наша задача – дать им надежду

Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши дети» продолжает шагать по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 декабря поздравления с наступающими праздниками принимали по различным адресам.
О самых трогательных моментах расскажет Полина Королева.
«Мы не можем делать большие дела, но делаем маленькие с большой любовью». Таким сообщением встречает гостей Центр реабилитации Первомайского района. Здесь обучаются 47 детей с тяжелыми нарушениями в развитии. Для них как ни для кого другого важно чудо.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Наша задача состоит не только в том, чтобы буквально сегодня сделать праздник. А задача состоит в том, чтобы на постоянной основе, каждый день оказывать всяческую помощь, в данном случае конкретному центру, чтобы детям и их родителям подарить хоть маленькую надежду, что завтра станет лучше, завтра они смогут сделать то, что обычному человеку сейчас очень сложно представить, но для них это большой праздник.
«Детки всегда рады, потому что это необычно». Александр Румак посетил новогодний праздник минского приюта. Подробнее здесь.