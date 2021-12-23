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Андрей Швед об акции «Наши дети»: для них это большой праздник, наша задача – дать им надежду

23 декабря 2021 19:23
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Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши дети» продолжает шагать по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 декабря поздравления с наступающими праздниками принимали по различным адресам.  

О самых трогательных моментах расскажет Полина Королева.  

Андрей Швед об акции «Наши дети»: для них это большой праздник, наша задача – дать им надежду-1

«Мы не можем делать большие дела, но делаем маленькие с большой любовью». Таким сообщением встречает гостей Центр реабилитации Первомайского района. Здесь обучаются 47 детей с тяжелыми нарушениями в развитии. Для них как ни для кого другого важно чудо.  

Андрей Швед об акции «Наши дети»: для них это большой праздник, наша задача – дать им надежду-4

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:  
Наша задача состоит не только в том, чтобы буквально сегодня сделать праздник. А задача состоит в том, чтобы на постоянной основе, каждый день оказывать всяческую помощь, в данном случае конкретному центру, чтобы детям и их родителям подарить хоть маленькую надежду, что завтра станет лучше, завтра они смогут сделать то, что обычному человеку сейчас очень сложно представить, но для них это большой праздник.  

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# Новый год # общество # Андрей Швед # Полина Королева # Фотофакт

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