Андрей Швед об акции «Наши дети»: для них это большой праздник, наша задача – дать им надежду

«Мы не можем делать большие дела, но делаем маленькие с большой любовью». Таким сообщением встречает гостей Центр реабилитации Первомайского района. Здесь обучаются 47 детей с тяжелыми нарушениями в развитии. Для них как ни для кого другого важно чудо.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Наша задача состоит не только в том, чтобы буквально сегодня сделать праздник. А задача состоит в том, чтобы на постоянной основе, каждый день оказывать всяческую помощь, в данном случае конкретному центру, чтобы детям и их родителям подарить хоть маленькую надежду, что завтра станет лучше, завтра они смогут сделать то, что обычному человеку сейчас очень сложно представить, но для них это большой праздник.