Прямой эфир

Нового вице-премьера Караника представили коллективу Аппарата Совета и профильным министрам

03 марта 2025 17:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

3 марта коллективу Аппарата Совмина и профильным министрам представлен новый вице-премьер Владимир Караник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хотя в особом представлении он не нуждается, как, впрочем, и в адаптационном периоде. Опыт, характер, знания, компетенции – вот внушительный багаж, который поможет Владимиру Каранику уже с портфелем вице-премьера решать поставленные Президентом задачи. Это 3 марта отметил глава Совмина Роман Головченко.

Нового вице-премьера Караника представили коллективу Аппарата Совета и профильным министрам-2

Социальная сфера, которую будет курировать опытный управленец, – одна из приоритетных для страны. Образование, медицина, культура – в эти области вложено немало сил и средств. Но достигнутые результаты не предел. Здесь нельзя сбавлять темп работы, ведь на кону комфорт и качество жизни людей, а это лицо современной независимой Беларуси. 

Ранее в правительстве около 7 лет за социальный вектор отвечал Игорь Петришенко. Сейчас его компетенция – интеграция на постсоветском пространстве. Работать он продолжит в качестве первого заместителя генсека Содружества Независимых Государств.

# Отставки и назначения в Беларуси # Владимир Караник # Роман Головченко

Другие новости рубрики

Все новости
Председатель Городокского райисполкома отметила самую долгожданную опцию для местной власти из Указа Президента
03 марта 2025 17:00

Председатель Городокского райисполкома отметила самую долгожданную опцию для местной власти из Указа Президента

Государство должно вмешиваться в частный бизнес? Мнение председателя Белыничского райисполкома
03 марта 2025 16:59

Государство должно вмешиваться в частный бизнес? Мнение председателя Белыничского райисполкома

Нужно приземлять государственное управление и повышать его эффективность – Александр Маркевич
03 марта 2025 16:57

Нужно приземлять государственное управление и повышать его эффективность – Александр Маркевич