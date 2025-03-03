Нового вице-премьера Караника представили коллективу Аппарата Совета и профильным министрам

Хотя в особом представлении он не нуждается, как, впрочем, и в адаптационном периоде. Опыт, характер, знания, компетенции – вот внушительный багаж, который поможет Владимиру Каранику уже с портфелем вице-премьера решать поставленные Президентом задачи. Это 3 марта отметил глава Совмина Роман Головченко.

Социальная сфера, которую будет курировать опытный управленец, – одна из приоритетных для страны. Образование, медицина, культура – в эти области вложено немало сил и средств. Но достигнутые результаты не предел. Здесь нельзя сбавлять темп работы, ведь на кону комфорт и качество жизни людей, а это лицо современной независимой Беларуси.

Ранее в правительстве около 7 лет за социальный вектор отвечал Игорь Петришенко. Сейчас его компетенция – интеграция на постсоветском пространстве. Работать он продолжит в качестве первого заместителя генсека Содружества Независимых Государств.