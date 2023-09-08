В военкомат собрался за 10 минут. Вот как студент Луганского госуниверситета защищает Родину от ВСУ

Людмила Гладкая, обозреватель газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

Я рада, что нашим белорусским студентам не пришлось брать в руки оружие и защищать свои дома, как это делают ребята из Донецка и Луганска. Могли они не пойти на эту войну? Могли. Каждый из них пошел на эту войну добровольно. И как сказал мне сегодня один молодой человек, ему 21 год, сейчас время сильных. Это их время. Вот их истории.

Даниил Жмуров, студент юрфака Луганского госуниверситета имени В. Даля:

Я проснулся, открываю глаза, отец собирает вещи. Рюкзак, форму военную, все. И он ко мне подходит, говорит: «Пойдешь со мной?» Ну, пошли. Я за 10 минут собрался, едем уже, а мама еще даже проснуться не успела. Звонит по телефон: «Ты куда уехал?» Я уже возле военкомата. Она не успела среагировать. 19 марта 2022 года нас перебросили в Изюм. Я спрашиваю командира: «А где здесь противник, где наши?» А он говорит: «Вокруг тебя противник, мы в кольце». А там узкая полоска, дорога, по которой мы ехали, там, где мы на очень большой скорости въезжали, чтобы по нам не прилетело. И мы приехали, только выстроились, только он это сказал, слава богу, прилет был рядом, относительно рядом, за забором, никто не пострадал на тот момент. Потом начали набирать инициативную группу, с каждой роты по взводу добровольцев, чтобы перебросить на защиту понтонных мостов в поселок Донецкий под Изюмом. Я сейчас не представляю, как я это все нес: ящики с боекомплектом, лопаты. Нам говорили, что мы будем окапываться, отстреливаться одновременно, мы ехали на самый передок. И в этот момент слышим выходы снарядов, по нам градом прилетело, повезло, что тоже немножко промахнулся противник. Я это на всю жизнь запомнил. Все выбегают из автобуса, я не успеваю выбежать с парнем одним, и мы падаем на дно автобуса, осколки летят, летят очень страшно, лежишь и молишься, чтобы в бензобак не прилетело, не рвануло. Противник по нам бил чуть ли не прямой наводкой артиллерии, минометами. Благодаря опыту командира мы остались живы. Я лично выносил на руках раненых, погибших парней 18-летних, там якуты, Кавказ, русские, то есть разных национальностей, но они все одинаково молодые, перспективные, у них жизнь долгая должна была быть.

Поселок Долгенькое, лес, у нас там случился первый бой, именно боестолкновение стрелковое, в ходе которого парень, который до этого вам давал интервью, Ваня, проявил себя достойно, взял РПГ и выстрелил, подбил танк противника, но я был вместо связиста временно, нужно было генератор запускать, чтобы его не слышно было, поскольку в лесу стрелковые бои происходили, и любой шорох, звук был бы услышан врагом, сразу открывался шквальный огонь там. По этой дороге проехал танк российский, украинский вертолет заметил этот танк, неуправляемая ракета влетела в дом, возле которого я находился, буквально 2-3 метра, и нас там было 6 человек, ранение получил я и еще один мужчина. Его эвакуировали, он получил контузию тяжелую, точно так же, как и я, сознание терял, тошнило, тяжело это все. Осколками немного порешетило, у меня спину, у него в груди осколок немножко торчал. И предлагали мне эвакуироваться, а я там остался, потому что понимал, что парни, которые были со мной на позиции, без меня не смогут, а связь – это очень необходимое на войне.

Людмила Гладкая:

Колол себе уколы в подвале, ходил на ночное дежурство, надевал бронежилет на израненную спину, пожилого человека в госпиталь, награда, компенсация. Жмуров не жалеет. Оставшись, он, возможно, спас чью-то жизнь, поставленные перед подразделением задачи выполнены. Даниил Жмуров:

Ни капли не жалею, поскольку солдаты вернулись живыми, скажем так, потерь как таковых больше нет. Меня отец воспитывал, что жизнь и людей, естественно, дороже, чем любые деньги и любые награды. Ну, морально было тяжело осознать то, что когда-то придется, скорее всего, отнять чью-то жизнь. У меня есть пример, у меня парень после первого боя, его эвакуировали из леса в поселок, он зажал автомат, его заклинило, а он сидел вот так, не пошевелится, автомат у него еле отняли. Каждый может с этим столкнуться, что он не готов к этому.

Я затрону немного историю становления нашей республики. Проходило это еще с 2000-х постепенно, оранжевая революция была, когда между собой что-то не поделила вершина власти. Начали специально убирать русские слова, чистый украинский заменять иностранными словами, там слова начали перековеркивать. В школах начали преподавать больше украинского языка, русский больше угнетать, в моей школе так было, к сожалению. И начали памятники Ленина ломать. Многие сейчас пытаются это забыть, но я, допустим, никогда это не забуду, у меня отец ходил на защиту памятника в своем городе вместе со своими друзьями. Потом начали появляться правые секторы, «Азов», именно националистические батальоны. И они творили настоящие зверства, батальоны издевались над мирным населением, им было без разницы – дети, старики, матери – они мучили, пытали, издевались над обычными людьми, они планировали здесь то же самое сделать. Ехали сюда на территории для этого. И у меня отец как один из первых боевых командиров, на тот момент был взвод всего ополчения. У них по факту не было большого количества оружия, до 2014 года он был шахтером.

Он встретил первый бой под Георгиевским мостом возле Луганска. Мне отец рассказывает, как они в этот бой пошли, как он происходил. Я поверить не могу, что там было, он рассказывает, а я вообще не осознал, там ехала колонна на 40 единиц техники, БТР, машины с людьми. Все же с оружием, все готовы вступить бой, а они просто ополченцы, люди, которые решили защитить свою страну от этого беззакония. И в итоге они выиграли этот бой, и потом были еще долгие бои. Отец стал командиром. В детстве, когда события 2014 года были, я хотел остаться с ним, подавать ему патроны, помогать, чем мог, мне было 13 лет, но он сказал, что останешься с матерью: помогай ей, защищай брата младшего, а в этой войне, он мне сказал, что после того, как ты вернешься с войны, ты должен понимать, что жизнь поделится на до и после. Когда из Харьковской области были выведены войска, я с ним тогда увиделся, я не знал, что ему сказать, не было слов, были одни эмоции. Я его обнял и еле сдерживал слезы от радости, что он вернулся и вернул людей живыми оттуда.