В деревне Станьково сформировали первый отряд народного ополчения

Новости Беларуси. Первый отряд народного ополчения сформировали в деревне Станьково Дзержинского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В него вошли добровольцы, которые не призываются по мобилизации, однако готовы в любой момент выступить на защиту своей малой родины. Из более ста кандидатов в отряд вошли около двух десятков человек. Они уже прошли необходимую подготовку и инструктаж. Среди основных обязанностей – поддержка правопорядка, а также обеспечение безопасности социально значимых объектов на территории сельсовета.

Франц Кондратович, председатель Станьковского сельсовета:

У нас в деревне Станьково находятся водонапорные башни, трансформаторные подстанции, здание сельисполкома, рядом находится здание медицинской амбулатории, то есть те здания, которые обеспечивают жизнедеятельность нашего населения в первую очередь. Если в стране будет объявлено военное положение, сельский совет их оповещает, они прибывают сюда по повесткам и здесь уже получают свои задачи, оружие, вооружение, и выдвигаются на охранение данных объектов.

Андрей Ефремов:

Бывших офицеров не бывает и принявших присягу на верность белорусскому народу. Я принял решение записаться в добровольцы в отряд народного ополчения Станьковского сельсовета. Думаю, что мои знания и опыт, полученные во время службы в Вооруженных Силах, помогут мне достойно исполнить долг добровольца в случае возникновения необходимости создания отряда народного ополчения.