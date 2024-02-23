В Минске за 3 дня досрочно проголосовали 21% от общего числа граждан

В Беларуси продолжается электоральная кампания. Сегодня, 23 февраля, четвертый день досрочного голосования на выборах депутатов в Палату представителей и местные Советы. По результатам трех дней явка избирателей в столице составила более 21 %. Итоги сегодняшнего будут озвучены в ближайшее время, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Многие минчане идут к открытию участков. Уже начиная с полудня комиссии выдают первые бюллетени голосующим. Так, на участке № 505 свой выбор сделали около 20 % избирателей, внесенных в списки. Среди них и долгожители – самой возрастной избирательнице 90 лет. Доверить свой голос досрочно приходят также работники предприятий, молодые семьи, пенсионеры и молодежь.

Василий Мазуленко:

Работаю дежурным слесарем. Сегодня выходной, а завтра на работу на целые сутки, а потом днем буду отдыхать после суток. Поэтому я пришел голосовать заранее. Голосую за наше будущее, за процветание нашей страны.

Наталья Потеенко, председатель участковой избирательной комиссии № 505:

Люди достаточно активно приходят. Люди, в принципе, спокойные, с настроением. Кто пришел, тот уже улыбается. Настроены спокойно, ровно. Отдать свой голос, чтобы спокойно жить в будущем.