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В Минске за 3 дня досрочно проголосовали 21% от общего числа граждан

23 февраля 2024 17:22
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В Беларуси продолжается электоральная кампания. Сегодня, 23 февраля, четвертый день досрочного голосования на выборах депутатов в Палату представителей и местные Советы.  По результатам трех дней явка избирателей в столице составила более 21 %. Итоги сегодняшнего будут озвучены в ближайшее время, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске за 3 дня досрочно проголосовали 21% от общего числа граждан-1

Многие минчане идут к открытию участков. Уже начиная с полудня комиссии выдают первые бюллетени голосующим. Так, на участке № 505 свой выбор сделали около 20 % избирателей, внесенных в списки. Среди них и долгожители – самой возрастной избирательнице 90 лет. Доверить свой голос досрочно приходят также работники предприятий, молодые семьи, пенсионеры и молодежь. 

В Минске за 3 дня досрочно проголосовали 21% от общего числа граждан-4

Василий Мазуленко:
Работаю дежурным слесарем. Сегодня выходной, а завтра на работу на целые сутки, а потом днем буду отдыхать после суток. Поэтому я пришел голосовать заранее. Голосую за наше будущее, за процветание нашей страны.

В Минске за 3 дня досрочно проголосовали 21% от общего числа граждан-7

Наталья Потеенко, председатель участковой избирательной комиссии № 505:
Люди достаточно активно приходят. Люди, в принципе, спокойные, с настроением. Кто пришел, тот уже улыбается. Настроены спокойно, ровно. Отдать свой голос, чтобы спокойно жить в будущем.

В Минске за 3 дня досрочно проголосовали 21% от общего числа граждан-10

Огромное внимание – вопросам безопасности на избирательных участках. Правоохранители несут усиленную службу и следят за соблюдением общественного порядка. Помогают им также добровольные дружины.

# Выборы в Беларуси # общество # Наталья Потеенко # Новости Минска и Минской области

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