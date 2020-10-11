Все работы выполнены. Как будет выглядеть новая станция метро «Ковальская Слобода»

Новости Беларуси. Здесь все идет по плану. Современный подвижной состав, новая система управления, защитные двери и креативные архитектурные решения. Первые четыре станции новой Зеленолужской линии полностью готовы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сейчас там завершаются отделочные работы, идет обкатка подвижных составов.

Напомним, первый участок третьей линии минского метро включает в себя семь станций, электродепо, инженерный корпус и здание обслуживающего персонала. Благодаря строительству первых четырех станций у столичной подземки появилось два дополнительных пересадочных узла: между «Вокзальной» и «Площадью Ленина», а также между «Фрунзенской» и «Юбилейной площадью».





Сроки запуска новой линии неоднократно менялись. Пока в планах пустить поезда в конце октября – начале ноября. Сложность состоит именно в пусконаладочной системе.

Кажется, совсем недавно здесь шел тоннелепроходческий комплекс «Алеся» и прокладывал первые метры новой третьей линии метро. Уже сегодня станции полностью готовы и даже принимают первые составы. Это – «Ковальская Слобода». Именно с нее мы начнем путешествие по столичной подземке и оценим степень готовности первых четырех станций третьей линии метро. Юлия Стриго побывала на всех четырех станциях и оценила степень их готовности.

Юлия Стриго, корреспондент:

Кажется, совсем недавно здесь шел тоннелепроходческий комплекс «Алеся» и прокладывал первые метры новой третьей линии метро. Уже сегодня станции полностью готовы и даже принимают первые составы. Это «Ковальская Слобода». Именно с нее мы начнем путешествие по столичной подземке и оценим степень готовности первых четырех станций третьей линии метро.

В начале января образ «Ковальской Слободы» еще прятался за строительными лесами, шумом и пылью. Сегодня можно поистине любоваться станцией и с интересом рассматривать каждый пролет платформы. Довольно темный цвет стен, который мог вызывать вопросы, теперь подчеркивает главное – металлические кованые изделия. Они уже оправдывают название станции. «Ковальская Слобода» возникла неспроста. Когда-то на этом месте располагалась деревня Ковали. Владимир Кузнецов, который отдал строительству метро более 30 лет, нашел здесь истинный артефакт – подкову. Теперь этот экспонат хранится у него дома.