Новая станция метро «Площадь Франтишка Богушевича»: четыре входа с разных сторон, хайтек-подсветка и литературный мир под землёй

Новости Беларуси. Современный подвижной состав, новая система управления, защитные двери и креативные архитектурные решения. Первые четыре станции новой Зеленолужской линии полностью готовы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сейчас там завершаются отделочные работы, идет обкатка подвижных составов.

А это уже «Площадь Франтишка Богушевича». Четыре входа с разных сторон, под землей – настоящий литературный мир. В начале платформы пассажиров встречает первое панно со знаменитыми строчками белорусского классика. Второе металлическое панно – в конце платформы. Авторы – белорусские художники. Воплотить идею помогли специалисты художественного комбината. «В перспективе есть и четвёртая ветка».Как будут выглядеть станции третьей линии метро и что ещё планируют построить под землёй?







Сергей Букато, главный специалист отдела проектирования строительных конструкций и архитектуры Минскметропроекта:

На начальном этапе планировалось, что какие-то художественные работы будут еще и на уровне кассового зала. Там очень много колонн, есть свободные стены. Но художественная работа на этих стенах просматривается не очень хорошо, потому что по ходу движения, когда пассажир спускается, останавливаться и что-то рассматривать он не будет.

Возможно, «Неморшанский сад» по конструкции напоминает нам станцию «Площадь Франтишка Богушевича». Возможно, мы не станем применять там художественные работы, но с возможностью развития и установки художественных работ в дальнейшем.





Между патриотичными инсталляциями во всю высоту станции – хайтек-подсветка и глянцевый мрамор. В целом, по ощущениям станция достаточно компактная и уютная.