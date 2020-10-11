«В перспективе есть и четвёртая ветка». Как будут выглядеть станции третьей линии метро и что ещё планируют построить под землёй?

Новости Беларуси. Минский градоначальник Владимир Кухарев на неделе потребовал, чтобы все объекты сверхнормативного строительства, которые запланированы к вводу в 2020 году, были сданы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Работа на таких стройплощадках», – поставил задачу председатель Мингорисполкома, – должна вестись ежедневно». В том числе и по выходным дням. За 2020 и 2021 годы из списка минских долгостроев должны быть исключены 165 объектов. 104 – в году 2020-м.

Станция метро «Юбилейная». Самая глубокая в минской подземке – 32 метра. С учетом такой глубины нюансов добавляли подземные воды. Станция является пересадочным узлом между второй и третьей линиями.

Попасть сюда можно только через «Фрунзенскую», отдельного входа нет. В пешеходных переходах, которые свяжут станцию с «Фрунзенской», также установлены траволаторы. «Юбилейную» пока можно по праву считать самой яркой станцией из четырех существующих на третьей линии. Основные цвета – красный и белый, на потолке установлены круглые светильники с подсветкой. Не дожидаясь ввода в эксплуатацию первых четырех станций третьей линии, Минскметрострой готовит площадки для сооружения еще трех: «Аэродромной», «Неморшанский Сад» и «Слуцкий гостинец».





Руслан Ошурок, прораб СМУ № 1 предприятия «Минскметрострой»:

Наше структурное подразделение переезжает со станции «Юбилейная» на станцию метро «Лошицкая». Там, кстати, тоже ведутся работы.

Юлия Стриго, корреспондент:

Вам отдыхать не дают. Не будет перерыва? Вы одну станцию сдали и сразу ко второй? Руслан Ошурок:

Конечно, метро у нас строится с 1977-1978 года, и ни разу его никто не останавливал. Оно строилось и будет строиться, потому что в перспективе и четвертая линия есть, кольцевая.

Юлия Стриго:

Как вы представляете будущую столичную подземку? 64 станции планируется. Как думаете, что это будет? Руслан Ошурок:

Если сравнить схему подземки других мегаполисов, то минская подземка – это паутина, но с приставкой мини.





По новой линии будут курсировать «Штадлеры». Соответственно, сейчас главное – отрегулировать систему управления новых подвижных составов, в последний раз перед запуском проверить все технические нюансы и навести порядок и чистоту. Пока предполагаемые сроки введения в эксплуатацию первых станций «зеленой» линии метро – конец октября – начало ноября. В будущем столичная подземка пополнится четвертой, кольцевой линией, а это плюс 17 станций и 6 пересадочных узлов. Кстати, вполне возможно, что часть из них будет и в наземном исполнении.