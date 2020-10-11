Камеры видеонаблюдения и траволаторы. Какие нововведения ждать на третьей линии метро?

Новости Беларуси. Современный подвижной состав, новая система управления, защитные двери и креативные архитектурные решения. Первые четыре станции новой Зеленолужской линии полностью готовы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сейчас там завершаются отделочные работы, идет обкатка подвижных составов.

Отдельное внимание – безопасности. На станции разместили множество камер видеонаблюдения. За картинкой наблюдает дежурный по станции. На «Ковальской Слободе», да и на остальных трех установлены защитные системы. Это дополнительные двери, которые будут открываться синхронно с дверями поезда. Мера, которая поможет избежать инцидентов с падением людей на пути.





Благодаря строительству первых четырех станций у столичной подземки появилось два дополнительных пересадочных узла. Один из них – между существующей «Площадью Ленина» и новой «Вокзальной». Чтобы к 2020 году явить Минску пересадочную станцию метро, были снесены старенькие двухэтажки и частный сектор.

«Вокзальная» – первая в Минске станция с наземным вестибюлем. Это связано с тем, что под ним находятся два перегонных тоннеля: от «Площади Ленина» до «Института культуры». Следовательно, «посадить» его глубже возможности просто не было. К отличительным чертам «Вокзальной» можно отнести и самую широкую платформу – почти 20 метров от края до края. Проектировщики предусмотрели все нюансы для комфорта пассажиров.



Юлия Стриго, корреспондент:

Какую функцию будут выполнять траволаторы? И почему траволаторы, а не обычные эскалаторы со ступеньками? Люди привыкли. Почему такое решение? Все работы выполнены. Как будет выглядеть новая станция метро «Ковальская Слобода»

Евгений Рогинский, мастер открытых горных работ тоннельного отряда №1 предприятия «Минскметрострой»:

Суть траволаторов сводится к тому, чтобы пассажиры могли более легко передвигаться с одной станции на другую. Длина пешеходных тоннелей между станциями «Вокзальная» и «Площадь Ленина» – больше 200 метров. Соответственно, для более легкого прохода пассажиров были применены траволаторы.

И еще один важный нюанс – по этим тоннелям произведено разделение потоков, то есть по одному тоннелю можно двигаться только в одну сторону: либо на «Вокзальную», либо на «Площадь Ленина». Такого пересечения потоков, как в тоннеле между «Купаловской» и «Октябрьской», не будет.





Приступать к работе поначалу было страшно, признается молодой специалист. В Метрострой пришел два с половиной года назад. Сложность заключалась в сооружении нового перехода прямо под старой станцией, не останавливая при этом движение поездов.