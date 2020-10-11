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Камеры видеонаблюдения и траволаторы. Какие нововведения ждать на третьей линии метро?

11 октября 2020 19:03
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Новости Беларуси. Современный подвижной состав, новая система управления, защитные двери и креативные архитектурные решения. Первые четыре станции новой Зеленолужской линии полностью готовы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сейчас там завершаются отделочные работы, идет обкатка подвижных составов.

Камеры видеонаблюдения и траволаторы. Какие нововведения ждать на третьей линии метро?-1

Отдельное внимание – безопасности. На станции разместили множество камер видеонаблюдения. За картинкой наблюдает дежурный по станции. На «Ковальской Слободе», да и на остальных трех установлены защитные системы. Это дополнительные двери, которые будут открываться синхронно с дверями поезда. Мера, которая поможет избежать инцидентов с падением людей на пути.

Камеры видеонаблюдения и траволаторы. Какие нововведения ждать на третьей линии метро?-4



Благодаря строительству первых четырех станций у столичной подземки появилось два дополнительных пересадочных узла. Один из них – между существующей «Площадью Ленина» и новой «Вокзальной». Чтобы к 2020 году явить Минску пересадочную станцию метро, были снесены старенькие двухэтажки и частный сектор.

Камеры видеонаблюдения и траволаторы. Какие нововведения ждать на третьей линии метро?-6

«Вокзальная» – первая в Минске станция с наземным вестибюлем. Это связано с тем, что под ним находятся два перегонных тоннеля: от «Площади Ленина» до «Института культуры». Следовательно, «посадить» его глубже возможности просто не было.

К отличительным чертам «Вокзальной» можно отнести и самую широкую платформу – почти 20 метров от края до края. Проектировщики предусмотрели все нюансы для комфорта пассажиров.

Юлия Стриго, корреспондент:
Какую функцию будут выполнять траволаторы? И почему траволаторы, а не обычные эскалаторы со ступеньками? Люди привыкли. Почему такое решение?

Все работы выполнены. Как будет выглядеть новая станция метро «Ковальская Слобода»

Камеры видеонаблюдения и траволаторы. Какие нововведения ждать на третьей линии метро?-9

Евгений Рогинский, мастер открытых горных работ тоннельного отряда №1 предприятия «Минскметрострой»:
Суть траволаторов сводится к тому, чтобы пассажиры могли более легко передвигаться с одной станции на другую. Длина пешеходных тоннелей между станциями «Вокзальная» и «Площадь Ленина» больше 200 метров. Соответственно, для более легкого прохода пассажиров были применены траволаторы.

Камеры видеонаблюдения и траволаторы. Какие нововведения ждать на третьей линии метро?-12

И еще один важный нюанс по этим тоннелям произведено разделение потоков, то есть по одному тоннелю можно двигаться только в одну сторону: либо на «Вокзальную», либо на «Площадь Ленина». Такого пересечения потоков, как в тоннеле между «Купаловской» и «Октябрьской», не будет.

Камеры видеонаблюдения и траволаторы. Какие нововведения ждать на третьей линии метро?-15



Приступать к работе поначалу было страшно, признается молодой специалист. В Метрострой пришел два с половиной года назад. Сложность заключалась в сооружении нового перехода прямо под старой станцией, не останавливая при этом движение поездов.

Пассажиры «синей ветки» заметили на платформе лишь серые ограждения. Ювелирная же работа этажом ниже осталась за кадром. «Вокзальная» выполнена в классическом стиле: простые колонны, контрастные цвета – белый, черный, красный. При этом сохранилась идея пересечения дорог, которая прослеживается вдоль всей станции.

Новая станция метро «Площадь Франтишка Богушевича»: четыре входа с разных сторон, хайтек-подсветка и литературный мир под землёй – смотрите здесь.

# Минское метро # общество # Юлия Стриго # Евгений Рогинский # Фотофакт

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