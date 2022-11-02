«Свершился акт исторической справедливости». 83 года назад Западная Беларусь вошла в состав БССР

Новости Беларуси. 2 ноября в стране вспоминают важную дату для становления белорусской государственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ровно 83 года назад, 2 ноября 1939 года, внеочередная сессия Верховного Совета включила территорию Западной Беларуси в состав Советского Союза и объединила ее с БССР.

Напомним, что в 1921 году наша страна была разделена между двумя государствами. Тогда в составе Польши оказались более 100 тысяч квадратных километров нашей территории. В отношении белорусов проводилась политика полонизации и ассимиляции. Из 400 белорусских школ не осталось ни одной. И так продолжалось почти 20 лет, пока 17 сентября 1939 года Красная армия не начала освободительный поход.

Виктор Белозорович, декан факультета истории, коммуникации и туризма Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

В Москву направилась делегация от Народного собрания, возглавляемая Сергеем Осиповичем Притыцким. Внеочередная сессия Верховного Совета СССР 2 ноября приняла решение удовлетворить просьбу Западной Беларуси и приняла закон о воссоединении Западной Беларуси с БССР и вхождении в состав Советского Союза. Для нас это очень знаменательное событие, очень важное решение, потому что свершился акт исторической справедливости. Народ, который был разделен не по своей воле, объединился вновь в единую белорусскую нацию.