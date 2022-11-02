16 объектов по сортировке и переработке ТБО появятся в Беларуси. Они будут производить альтернативное топливо
Новости Беларуси. В Беларуси появятся 16 региональных объектов по сортировке и переработке твердых бытовых отходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Суммарная мощность предприятий составит более миллиона тонн коммунального мусора в год.
Структурные подразделения будут производить альтернативное топливо. Новшество уменьшит нагрузку на мусорные полигоны и заменит природный газ и уголь на цементном производстве. Пилотный проект уже реализуется в Гродненской области.
Алексей Филанович, начальник отдела Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
Посредством извлечения из твердых коммунальных отходов отдельных фракций будет создаваться RDF-топливо, которое будет подготавливаться и передаваться на цементный завод в Красносельске. Будет использоваться в качестве энергетического топлива в их технологическом процессе по изготовлению самого цемента. Это позволит снизить себестоимость производимой продукции цементным производствам.
Ежегодно в стране образуется около 4 миллионов тонн мусора. По итогам 2021 года уровень использования отходов составил 31 %. Это в три раза больше, чем девять лет назад.