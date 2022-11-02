16 объектов по сортировке и переработке ТБО появятся в Беларуси. Они будут производить альтернативное топливо

Новости Беларуси. В Беларуси появятся 16 региональных объектов по сортировке и переработке твердых бытовых отходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Суммарная мощность предприятий составит более миллиона тонн коммунального мусора в год.

Структурные подразделения будут производить альтернативное топливо. Новшество уменьшит нагрузку на мусорные полигоны и заменит природный газ и уголь на цементном производстве. Пилотный проект уже реализуется в Гродненской области.