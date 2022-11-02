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16 объектов по сортировке и переработке ТБО появятся в Беларуси. Они будут производить альтернативное топливо

02 ноября 2022 06:26
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Новости Беларуси. В Беларуси появятся 16 региональных объектов по сортировке и переработке твердых бытовых отходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Суммарная мощность предприятий составит более миллиона тонн коммунального мусора в год.

Структурные подразделения будут производить альтернативное топливо. Новшество уменьшит нагрузку на мусорные полигоны и заменит природный газ и уголь на цементном производстве. Пилотный проект уже реализуется в Гродненской области.

16 объектов по сортировке и переработке ТБО появятся в Беларуси. Они будут производить альтернативное топливо-1

Алексей Филанович, начальник отдела Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
Посредством извлечения из твердых коммунальных отходов отдельных фракций будет создаваться RDF-топливо, которое будет подготавливаться и передаваться на цементный завод в Красносельске. Будет использоваться в качестве энергетического топлива в их технологическом процессе по изготовлению самого цемента. Это позволит снизить себестоимость производимой продукции цементным производствам.

16 объектов по сортировке и переработке ТБО появятся в Беларуси. Они будут производить альтернативное топливо-3

Ежегодно в стране образуется около 4 миллионов тонн мусора. По итогам 2021 года уровень использования отходов составил 31 %. Это в три раза больше, чем девять лет назад.

# Мусор # общество # Алексей Филанович # Фотофакт

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