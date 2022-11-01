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График переноса рабочих дней на 2023 год утвердили в Беларуси

01 ноября 2022 19:02
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Новости Беларуси. В Беларуси утвержден график переноса рабочих дней в 2023 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны.

График переноса рабочих дней на 2023 год утвердили в Беларуси-1

Так, понедельник, 24 апреля, будет выходным, а суббота, 29-го, рабочей.

График переноса рабочих дней на 2023 год утвердили в Беларуси-4

Вместо 8 мая с учетом Дня Победы белорусы выйдут на работу 13-го.

График переноса рабочих дней на 2023 год утвердили в Беларуси-7

Также 6 ноября будет считаться выходным днем, а вот 11-е, наоборот, рабочим.

# Праздничные даты # общество # Роман Головченко # Фотофакт

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