График переноса рабочих дней на 2023 год утвердили в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси утвержден график переноса рабочих дней в 2023 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны.
Новости Беларуси. В Беларуси утвержден график переноса рабочих дней в 2023 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны.
Так, понедельник, 24 апреля, будет выходным, а суббота, 29-го, рабочей.
Вместо 8 мая с учетом Дня Победы белорусы выйдут на работу 13-го.
Также 6 ноября будет считаться выходным днем, а вот 11-е, наоборот, рабочим.