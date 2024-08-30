Все объекты ЖКХ Минска готовы к отопительному сезону

Все объекты ЖКХ столицы готовы к отопительному сезону. Получены соответствующие паспорта. На оперативность повлиял многоступенчатый этап подготовки, который стартовал еще в мае. Особое внимание уделялось техническому состоянию жилфонда. Были отремонтированы системы центрального отопления, водонагреватели и трубопроводы. Проводилось утепление домов и ремонт балконов, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Подробнее – Юлия Минич.

К комфортной температуре дома в зимний период мы давно привыкли. Тепло бесперебойно поступает в формате 24 на 7. Но чтобы отопить столичные квартиры, школы, сады и другие учреждения, необходимо подготовиться заранее. Цикл производства многоступенчатый, и одним нажатием кнопки запустить все невозможно.

Наталия Рощина, директор предприятия «Минсккоммунтеплосеть»:

В межотопительный период проведены все регламентные работы по подготовке энергообъектов к отопительному сезону, проведена прессовка тепловых сетей, проведены ремонтные работы на котельных. В настоящее время только у нас проводятся работы по замене тепловых сетей.

За летний период провели профилактический ремонт оборудования и гидравлические испытания. Сформировали аварийные бригады. Закуплено современное оборудование, в том числе экономайзер, который помогает значительно увеличить тепловую мощность котла.

Не оставит жителей столицы без тепла и Минское городское жилищное хозяйство. На его балансе свыше 6 400 домов. Паспорта готовности здесь уже все получили.