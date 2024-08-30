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В Минской области введены ограничения на посещение лесов

30 августа 2024 17:28
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В Минской области введены ограничения на посещение лесов. Под запретом разведение костров, отдых в палатке, проведение массовых мероприятий, туристических слетов, а также въезд на территорию лесов на автомобиле, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

В помощь сотрудникам лесхозов – фотоловушки, которые четко фиксируют нарушения. При этом заходить в массив можно: например, прогуляться или собрать грибы. 

В Минской области введены ограничения на посещение лесов-2

Владимир Шевчик, инженер по охране и защите леса ГЛХУ «Клецкий лесхоз»:
В этом году четыре человека были привлечены к административной ответственности по части первой статьи 16.21 Кодекса об административных правонарушениях. Они въехали во время ограничения на пощение леса на транспортных средствах. Все это было зафиксировано фотоловушкой. 

Нарушителей ждет штраф до 480 рублей, также, если по вине человека были уничтожены или повреждены лесные насаждения, ущерб могут оценить в 1200 рублей.

# Охрана природы

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