В Минской области введены ограничения на посещение лесов. Под запретом разведение костров, отдых в палатке, проведение массовых мероприятий, туристических слетов, а также въезд на территорию лесов на автомобиле, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В помощь сотрудникам лесхозов – фотоловушки, которые четко фиксируют нарушения. При этом заходить в массив можно: например, прогуляться или собрать грибы.