Как изменилась бумажная фабрика «Спартак»? Рассказываем о самой глобальной модернизации за более чем 100 лет

Как отходы снова превращаются в доходы, можно увидеть в этом цеху по изготовлению гофрокартона шкловской фабрики «Спартак».

Алексей Горунович, заместитель начальника цеха по производству тары картонной предприятия «Бумажная фабрика «Спартак»:

Все, что пакуется в коробки, возвращается в конечном итоге к нам в виде макулатуры, из которой мы опять производим бумагу. Замкнутый цикл производства. Нет отходов. Алексей Горунович – представитель трудовой династии в четвертом поколении, он не просто свидетель, а участник самой глобальной модернизации за всю более чем вековую историю предприятия.

Алексей Горунович:

Мой прадед строил фабрику, отработал здесь 40 лет. Сюда же пришел работать мой дедушка, отработал 40 лет. Больше 40 лет отработал мой отец. И параллельно моя мама. Здесь они и познакомились. Ну и 25 лет работаю я уже. Поэтому мне было очень интересно на новом уровне развивать дело прадеда и деда. Потому что из бумаги делается гофрокартон. Это новая линия, для них это было вообще непонятно. И когда мой отец пришел посмотреть на производство, для него это было вообще… Все автоматизированно, все кроится, все режется, складывается в пачки, тут же производятся коробки. Это такой уровень для них был.

В 1999 году, когда Алексей Горунович только пришел работать на фабрику, в стране был острый дефицит тары для упаковки. Тогда здесь установили первые станки по ее производству. Труд был исключительно ручной. За смену выпускали всего 8 тысяч коробок. Но и за ними выстраивалась очередь. 70 % продукции уходило на экспорт. Чтобы приумножить живые деньги, цеху срочно нужна была модернизация, да и не только конкретному участку, а всей фабрике. К тому времени ее оборудование было изношено на 90 %. В 2008 году, во время очередного визита Президента на предприятие, Александр Лукашенко примет решение о капитальной реконструкции старейшего промышленного предприятия Шкловского района.

Юрий Лука, директор предприятия «Бумажная фабрика «Спартак»:

Чтобы сделать модернизацию, нужны были деньги. А денег своих у предприятия не было. Приходилось обращаться к государству, чтобы была оказана государственная поддержка в виде кредитов под гарантию правительства Республики Беларусь, под другие способы обеспечения, были выданы ссуды, займы. И эти деньги были потрачены потом на строительство. Благодаря модернизации фабрика стала независимой от внешней энергосистемы. Своя электроэнергия обходится на 40 % дешевле. Новое оборудование позволило расширить ассортимент, теперь здесь производят изделия санитарно-гигиенического назначения, построена новая бумагоделательная машина, усовершенствовано гофропроизводство.