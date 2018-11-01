Все на форсирование Немана: в Лидском районе проходит оперативный сбор командного состава Вооружённых Сил

Новости Беларуси. 1000 военнослужащих и более 200 единиц техники – масштабный оперативный сбор командного состава Вооруженных Сил проходит в Лидском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задействованы практически все рода войск. Участники знакомились с особенностями подготовки и форсирования водной преграды. Как это было – в репортаже Галины Буро.

Дрожь земли – артиллерия наносит удары по противнику. В это время разведчики сплавляются по реке под прикрытием авиации.

БМП плывут, танки преодолевают реку по дну, передвижные транспортеры доставляют на тот берег технику – форсирование Немана сразу несколькими способами в разгаре.

Галина Буро, СТВ:

Река в военных действиях – удобная естественная преграда, способная надолго сдержать продвижение армии противника, тому было много примеров в истории. Поэтому форсирование реки – важный элемент навыков военнослужащего.

Андрей Некрашевич, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси:

Такое мероприятие в таком масштабе в Республике Беларусь проводится впервые. В нашей стране достаточно много рек, озер, которые являются естественными преградами. И, опираясь на них, мы будем защищать свою страну.

Участники этих практических занятий – командиры соединений и воинских частей. На 10 точках им разъясняют вопросы форсирования водоемов в условиях современного боя. Полковник Юрий Ширко наглядно демонстрирует работу инженеров-саперов.

Юрий Ширко, начальник инженерной службы Западного оперативного командования:

Для успешного форсирования водной преграды необходимо подготовить участок местности в инженерном отношении. В частности, уничтожить, снять инженерные заграждения противника, установленные как в воде, так и на берегу.

Оперативный сбор – как подведение итогов учебного года. Как заведено в армии, в полевых условиях, максимально приближенных к реальному оборонительному бою.

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:

Год был насыщенный, сложный. Но я оцениваю этот год как продуктивный. Это повышение боевого потенциала, это подготовка войск, это переоснащение техникой Вооруженных Сил. И мы добились в этих направлениях серьезных результатов.