В Минске создадут координационный совет по кадровой политике

Университеты нуждаются в заказе на подготовку специалистов на 10 лет вперед. Студентам это гарантирует востребованность на рынке труда и первое рабочее место, а государству – эффективность затраченных на обучение средств.

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:

В городе сегодня 17 тысяч вакансий на 1,2 тысячи зарегистрированных безработных. И мы видим, что люди, которые заканчивают в том числе и высшие учебные заведения, не всегда попадают на те рабочие места, специальности по которым они получали. И для нас самая главная задача – чтобы человек, получив профессию, работал по этой профессии, по специальноси.