Аварийный мост в Фаниполе оказался ничейным

Пока он был исправен, вопрос собственности не поднимался. Теперь, когда его признали аварийным, выяснилось, что хозяина у него нет. Была даже проведена специальная экспертиза. Сейчас местные власти вместе с сотрудниками Белорусской железной дороги ищут возможность, чтобы в городе появился новый пешеходный переход.