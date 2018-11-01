Движение по мосту в Лошице восстановят 3 ноября

Новости Беларуси. К полудню строители завершат заделку стыков в дорожном полотне и установку ограждений, а после пустят движение транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ремонтные работы планировали завершить к 7 ноября, но сделают это раньше. Благодаря новым технологиям увеличится не только долговечность моста, но и его грузоподъемность.

Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:

Внешнее кольцо – испытания показали А14. Это класс, скажем так, нагрузок, которые он выдерживает. То есть одно из верхних требований. Мы уверены в том, что и внутреннее кольцо тоже будет соответствовать этому классу.

Перед пуском автомобильного потока путепровод ждут финальные тесты на прочность. На мосту установили специальные датчики, которые проверят степень нагрузки и устойчивость колонн и дорожного полотна.