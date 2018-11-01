Движение по мосту в Лошице восстановят 3 ноября

Новости Беларуси. К полудню строители завершат заделку стыков в дорожном полотне и установку ограждений, а после пустят движение транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. К полудню строители завершат заделку стыков в дорожном полотне и установку ограждений, а после пустят движение транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Ремонтные работы планировали завершить к 7 ноября, но сделают это раньше. Благодаря новым технологиям увеличится не только долговечность моста, но и его грузоподъемность.
Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:
Внешнее кольцо – испытания показали А14. Это класс, скажем так, нагрузок, которые он выдерживает. То есть одно из верхних требований. Мы уверены в том, что и внутреннее кольцо тоже будет соответствовать этому классу.
Перед пуском автомобильного потока путепровод ждут финальные тесты на прочность. На мосту установили специальные датчики, которые проверят степень нагрузки и устойчивость колонн и дорожного полотна.
Михаил Берестевич, начальник отраслевой мостовой лаборатории «БелдорНИИ»:
Заезжает какая-то партия автомобилей. Мы смотрим по датчикам, по приборам, что у нас происходит. Если все хорошо (деформации и прогибы в норме), мы догружаем дальше остальной испытательной нагрузкой до того количества, которое назначено программой испытаний.
Сейчас открытию моста мешает только дождь. Рабочие ждут хорошей погоды, чтобы нанести дорожную разметку и озеленить территорию вокруг развязки. Движение под путепроводом ориентировочно откроют вечером во вторник, 6 ноября.