Все минские аттракционы пройдут дополнительную техническую диагностику. А несколько каруселей в парках временно приостановит свою работу, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Все минские аттракционы пройдут дополнительную техническую диагностику. А несколько каруселей в парках временно приостановит свою работу, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Среди них «Катальная гора», «Калипсо» и «Мини-джет». Пауза займет примерно неделю. Однако это никак не повлияет на работу аттракционов и парков в целом. Все карусели после сезонного хранения проходят обязательную проверку. А перед открытием конструкции ежедневно осматривают операторы.
Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:
В настоящее время будут проведены мероприятия, которые будут направлены на недопущение происшествий. И с сегодняшнего дня все аттракционы, которые работают и подлежат проверкам Госпромнадзора, будет начато их освидетельствование.
Напомним, в субботу, 6 июля, в парке Челюскинцев случился инцидент с аттракционом «Лебеди». Произошло резкое опускание из-за повреждения сварного заводского узла. За медицинской помощью обратились трое человек.