Все минские аттракционы пройдут дополнительную техническую диагностику. А несколько каруселей в парках временно приостановит свою работу, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Среди них «Катальная гора», «Калипсо» и «Мини-джет». Пауза займет примерно неделю. Однако это никак не повлияет на работу аттракционов и парков в целом. Все карусели после сезонного хранения проходят обязательную проверку. А перед открытием конструкции ежедневно осматривают операторы.

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:

В настоящее время будут проведены мероприятия, которые будут направлены на недопущение происшествий. И с сегодняшнего дня все аттракционы, которые работают и подлежат проверкам Госпромнадзора, будет начато их освидетельствование.