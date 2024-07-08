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Все минские аттракционы пройдут дополнительную техническую диагностику

08 июля 2024 17:27
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Все минские аттракционы пройдут дополнительную техническую диагностику. А несколько каруселей в парках временно приостановит свою работу, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Все минские аттракционы пройдут дополнительную техническую диагностику-1

Среди них «Катальная гора», «Калипсо» и «Мини-джет». Пауза займет примерно неделю. Однако это никак не повлияет на работу аттракционов и парков в целом. Все карусели после сезонного хранения проходят обязательную проверку. А перед открытием конструкции ежедневно осматривают операторы.

Все минские аттракционы пройдут дополнительную техническую диагностику-4

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:
В настоящее время будут проведены мероприятия, которые будут направлены на недопущение происшествий. И с сегодняшнего дня все аттракционы, которые работают и подлежат проверкам Госпромнадзора, будет начато их освидетельствование.

Все минские аттракционы пройдут дополнительную техническую диагностику-7

Напомним, в субботу, 6 июля, в парке Челюскинцев случился инцидент с аттракционом «Лебеди». Произошло резкое опускание из-за повреждения сварного заводского узла. За медицинской помощью обратились трое человек.

# Аттракционы # общество # Олег Корзун # Новости Минска и Минской области

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