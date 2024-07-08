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Журналисты не ожидали такого! Чем удивляет маршрут пресс-тура представителей СМИ стран ШОС?

08 июля 2024 17:15
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Став полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, Беларусь заново открывает себя для половины населения земли. Напомним, в странах, входящих в ШОС, проживает 3,5 миллиарда человек. Им больше узнать о наших научных и технических достижениях помогут журналисты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые организован пресс-тур представителей СМИ стран – участниц ШОС. Почти два десятка наших коллег из Ирана, Китая, России, Узбекистана и Кыргызстана представляют газеты, информагенства и телеканалы. В поле их зрения – экономическое развитие, логистика, инвестиции и технологии, культура и спорт.

Где побывали гости Беларуси 8 июля, расскажет Глеб Прокофьев.

Журналисты не ожидали такого! Чем удивляет маршрут пресс-тура представителей СМИ стран ШОС?-1

БЕЛАЗ – крупнейшее производство самосвалов и оборудования для горнодобывающей промышленности. Предприятие стало одним из первых пунктов в маршруте журналистов стран – участниц ШОС. Сегодня доля импортных комплектующих в карьерных самосвалах БЕЛАЗ достигает лишь 4 %. Еще несколько лет назад их было более половины. Помимо импортозамещения, не забывают и о модернизации техники. Активно появляются новинки. К примеру, карьерные самосвалы, работающие на сжиженном природном газе или аккумуляторных батареях. Эта техника прославляет Беларусь по всему миру.

Журналистам стран ШОС показали, как делают самосвалы БЕЛАЗ. Подробности.

Журналисты не ожидали такого! Чем удивляет маршрут пресс-тура представителей СМИ стран ШОС?-4

Зарубежные журналисты знакомы с белорусской техникой, но побывать в кабине водителя машины-гиганта и проехаться на ней многим удалось впервые.

Журналисты не ожидали такого! Чем удивляет маршрут пресс-тура представителей СМИ стран ШОС?-7

Екатерина Токомбаева, журналист (Кыргызстан):
Впечатления очень сильные, особенно когда он проехал рядом. Это страшно, честно, это страшно, потому что такое огромное что-то едет на большой скорости, но с БЕЛАЗами мы знакомы, потому что Кыргызстан БЕЛАЗы закупает, он у нас используется на нашем главном руднике, это «Кумтор», который добывают золото.

Журналисты не ожидали такого! Чем удивляет маршрут пресс-тура представителей СМИ стран ШОС?-10

Анна Пикулина, журналист (Россия):
Предприятие масштабное, собственно, как и продукция, которую здесь производят. БЕЛАЗы нам знакомы, потому что на территории Курской области есть большое месторождение железной руды, Михайловский ГОК, и там, на нашем горно-обогатительном комбинате, БЕЛАЗы такие тоже работают. Мы обычно на них смотрим со смотровой площадки вниз, поэтому они нам кажутся, как у вас здесь принято говорить, малышами. Но так близко подходить, тем более кататься на них еще не доводилось.

Журналисты не ожидали такого! Чем удивляет маршрут пресс-тура представителей СМИ стран ШОС?-13

Еще один пункт программы – Парк высоких технологий. Комплекс для мониторинга качества атмосферного воздуха, система для измерения доли радиации, умная операционная. Об этих и других новых разработках резиденты парка рассказали журналистам стран – участниц ШОС. Сегодня отрасль высоких технологий проходит период трансформации. Искусственный интеллект меняет ландшафт решений, применяемых в серых промышленностях, сельского хозяйства и не только. Отечественные IT-компании смогли перестроиться. Сегодня их продукция востребована не только в Беларуси, но и за ее пределами.

Журналисты не ожидали такого! Чем удивляет маршрут пресс-тура представителей СМИ стран ШОС?-16

Кирилл Залесский, заместитель начальника Парка высоких технологий:
Сохраняется незначительное снижение на экспортном направлении, но активизируется наша работа на внутреннем рынке Республики Беларусь, которая в целом и компенсирует вот это снижение. И, наверное, можно уже сказать сегодня, что за истекший период текущего года в целом объемные показатели парка незначительно, но выросли по сравнению со снижением, которое мы наблюдали за два последних года.

Журналисты не ожидали такого! Чем удивляет маршрут пресс-тура представителей СМИ стран ШОС?-19

Об уникальности IT-разработок, сделанных в Беларуси, они расскажут уже в ближайшее время в своих журналистских материалах. В пресс-туре участвуют корреспонденты из Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России и Узбекистана.

Журналисты не ожидали такого! Чем удивляет маршрут пресс-тура представителей СМИ стран ШОС?-22

Мохаммадали Саки, журналист (Иран):
Наша основная задача – рассказать о Беларуси, о возможностях страны в ШОС. Мы сегодня посетили ряд предприятий, и в своих изданиях мы расскажем о тех технологиях, которые есть в Беларуси, которые можно использовать в рамках Шанхайской организации сотрудничества. В принципе, Беларуси есть что предложить странам ШОС, и это вызывает интерес.

Журналисты не ожидали такого! Чем удивляет маршрут пресс-тура представителей СМИ стран ШОС?-25

Вступление Беларуси в ШОС – это новые возможности как для нашей страны, так и для других участников организации. Выгода очевидна для всех. Экономическое развитие, логистика, инвестиции и технологии. Культурное и гуманитарное сотрудничество. Все это удастся развивать. Но и сама организация заинтересована в таком пополнении.

Карелин: вступление Беларуси в ШОС – очень важный и правильный шаг. Читайте здесь.

Журналисты не ожидали такого! Чем удивляет маршрут пресс-тура представителей СМИ стран ШОС?-28

ШОС близка Минску идейно, ведь создана для мирных и дружественных отношений между государствами, которые уважают друг друга. И теперь жители этих стран узнают нашу страну еще лучше, благодаря своим соотечественникам-журналистам. Пресс-тур завершится в конце этой недели, а яркие репортажи о Беларуси найдут отражение на страничках изданий и в сериях репортажей.

# Шанхайская организация сотрудничества # общество # Глеб Прокофьев

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