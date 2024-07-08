Журналисты не ожидали такого! Чем удивляет маршрут пресс-тура представителей СМИ стран ШОС?

Став полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, Беларусь заново открывает себя для половины населения земли. Напомним, в странах, входящих в ШОС, проживает 3,5 миллиарда человек. Им больше узнать о наших научных и технических достижениях помогут журналисты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые организован пресс-тур представителей СМИ стран – участниц ШОС. Почти два десятка наших коллег из Ирана, Китая, России, Узбекистана и Кыргызстана представляют газеты, информагенства и телеканалы. В поле их зрения – экономическое развитие, логистика, инвестиции и технологии, культура и спорт. Где побывали гости Беларуси 8 июля, расскажет Глеб Прокофьев.

БЕЛАЗ – крупнейшее производство самосвалов и оборудования для горнодобывающей промышленности. Предприятие стало одним из первых пунктов в маршруте журналистов стран – участниц ШОС. Сегодня доля импортных комплектующих в карьерных самосвалах БЕЛАЗ достигает лишь 4 %. Еще несколько лет назад их было более половины. Помимо импортозамещения, не забывают и о модернизации техники. Активно появляются новинки. К примеру, карьерные самосвалы, работающие на сжиженном природном газе или аккумуляторных батареях. Эта техника прославляет Беларусь по всему миру. Журналистам стран ШОС показали, как делают самосвалы БЕЛАЗ. Подробности.

Зарубежные журналисты знакомы с белорусской техникой, но побывать в кабине водителя машины-гиганта и проехаться на ней многим удалось впервые.

Екатерина Токомбаева, журналист (Кыргызстан):

Впечатления очень сильные, особенно когда он проехал рядом. Это страшно, честно, это страшно, потому что такое огромное что-то едет на большой скорости, но с БЕЛАЗами мы знакомы, потому что Кыргызстан БЕЛАЗы закупает, он у нас используется на нашем главном руднике, это «Кумтор», который добывают золото.

Анна Пикулина, журналист (Россия):

Предприятие масштабное, собственно, как и продукция, которую здесь производят. БЕЛАЗы нам знакомы, потому что на территории Курской области есть большое месторождение железной руды, Михайловский ГОК, и там, на нашем горно-обогатительном комбинате, БЕЛАЗы такие тоже работают. Мы обычно на них смотрим со смотровой площадки вниз, поэтому они нам кажутся, как у вас здесь принято говорить, малышами. Но так близко подходить, тем более кататься на них еще не доводилось.

Еще один пункт программы – Парк высоких технологий. Комплекс для мониторинга качества атмосферного воздуха, система для измерения доли радиации, умная операционная. Об этих и других новых разработках резиденты парка рассказали журналистам стран – участниц ШОС. Сегодня отрасль высоких технологий проходит период трансформации. Искусственный интеллект меняет ландшафт решений, применяемых в серых промышленностях, сельского хозяйства и не только. Отечественные IT-компании смогли перестроиться. Сегодня их продукция востребована не только в Беларуси, но и за ее пределами.

Кирилл Залесский, заместитель начальника Парка высоких технологий:

Сохраняется незначительное снижение на экспортном направлении, но активизируется наша работа на внутреннем рынке Республики Беларусь, которая в целом и компенсирует вот это снижение. И, наверное, можно уже сказать сегодня, что за истекший период текущего года в целом объемные показатели парка незначительно, но выросли по сравнению со снижением, которое мы наблюдали за два последних года.

Об уникальности IT-разработок, сделанных в Беларуси, они расскажут уже в ближайшее время в своих журналистских материалах. В пресс-туре участвуют корреспонденты из Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России и Узбекистана.

Мохаммадали Саки, журналист (Иран):

Наша основная задача – рассказать о Беларуси, о возможностях страны в ШОС. Мы сегодня посетили ряд предприятий, и в своих изданиях мы расскажем о тех технологиях, которые есть в Беларуси, которые можно использовать в рамках Шанхайской организации сотрудничества. В принципе, Беларуси есть что предложить странам ШОС, и это вызывает интерес.

Вступление Беларуси в ШОС – это новые возможности как для нашей страны, так и для других участников организации. Выгода очевидна для всех. Экономическое развитие, логистика, инвестиции и технологии. Культурное и гуманитарное сотрудничество. Все это удастся развивать. Но и сама организация заинтересована в таком пополнении. Карелин: вступление Беларуси в ШОС – очень важный и правильный шаг. Читайте здесь.