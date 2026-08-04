Новости по тегу #Аттракционы

По итогам проверок будут приняты меры реагирования. Надзорные органы подчеркивают: безопасность несовершеннолетних – приоритет, и контроль будет продолжен.
В 2026 году в четырех крупнейших парках: Челюскинцев, Горького, 900-летия города Минска, а также имени Уга Чавеса, маленьких и взрослых гостей ждут около 60 каруселей.
В 2026 году в парке Челюскинцев – новый экстремальный аттракцион «Микс», а в парке Горького – детская «Пожарная команда». Туда же переезжают «Розовый слон» и «5-D» из парка имени Уго Чавеса.
В Минске скоро стартует сезон аттракционов: в четырех крупнейших парках города завершилась подготовка инфраструктуры. Всего насчитывается около 60 таких развлекательных конструкций.
Также активно готовятся к открытию аттракционов. Акцент на повышенную безопасность.
Сейчас идет тестирование и подготовка оборудования.
Огромный павильон застраивался целым рядом зеркал в полный рост человека. Таким образом, у вошедшего внутрь складывалась сумасшедшая иллюзия нахождения в толпе.
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