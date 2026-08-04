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Новости по тегу #Аттракционы

Прокуратура Могилева проверила эксплуатацию надувных аттракционов и игрового оборудования
04 августа 2026 06:24

Прокуратура Могилева проверила эксплуатацию надувных аттракционов и игрового оборудования

«Микс» и «Пожарная команда» – какие новинки ждут минчан в парках аттракционов
01 мая 2026 12:41

«Микс» и «Пожарная команда» – какие новинки ждут минчан в парках аттракционов

Сезон парков и фонтанов – Минск открывает аттракционы и включает фонтаны после зимней паузы
24 апреля 2026 07:00

Сезон парков и фонтанов – Минск открывает аттракционы и включает фонтаны после зимней паузы

24 апреля в Минске начнут работать аттракционы в парках
08 апреля 2026 06:53

24 апреля в Минске начнут работать аттракционы в парках

Пляжи Минска откроются к 25 мая
18 апреля 2025 17:43

Пляжи Минска откроются к 25 мая

Стало известно, когда в минских парках запустят аттракционы
10 апреля 2025 18:45

Стало известно, когда в минских парках запустят аттракционы

Этот аттракцион с зеркалами произвёл фурор в Париже! Как работает «дворец иллюзий»?
04 октября 2024 16:02

Этот аттракцион с зеркалами произвёл фурор в Париже! Как работает «дворец иллюзий»?

Все минские аттракционы пройдут дополнительную техническую диагностику
08 июля 2024 17:27

Все минские аттракционы пройдут дополнительную техническую диагностику

Столичные парки аттракционов открыли сезон. Рассказываем, где ждут гостей
09 мая 2024 19:15

Столичные парки аттракционов открыли сезон. Рассказываем, где ждут гостей

Минские парки аттракционов открывают сезон
26 апреля 2024 07:03

Минские парки аттракционов открывают сезон

5 новых аттракционов закуплено для минских парков
09 апреля 2024 17:54

5 новых аттракционов закуплено для минских парков

В парке имени Уго Чавеса заработают 10 новых аттракционов
28 марта 2024 17:33

В парке имени Уго Чавеса заработают 10 новых аттракционов