«Немцы укрепились мощно». Как освобождали Барановичи – воспоминания участника операции «Багратион»

Из воспоминаний участника освободительной операции Василия Виндина:

На подступах к Барановичам были разрушены все деревни. Дома сожжены, одни трубы торчат вдоль дороги. Видно, немцы решили кроме земли нам ничего не оставлять. Бой под Барановичами был страшный. Немцы за 2,5 года оккупации мощно укрепились. Сидели как в берлогах и поливали нас из пулеметов. Выдавить их оттуда, казалось, почти невозможно. Помогли наши «Катюши».

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