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«Немцы укрепились мощно». Как освобождали Барановичи – воспоминания участника операции «Багратион»

08 июля 2024 17:15
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Беларусь. Город Барановичи, Брестская область. 8 июля 1944 года в ходе наступления на барановичско-слонимском направлении войска 1-го Белорусского фронта освободили областной центр Барановичи.

«Немцы укрепились мощно». Как освобождали Барановичи – воспоминания участника операции «Багратион»-1

Немецкие войска придавали Барановичам большое значение как крупному железнодорожному узлу. Мощный укрепрайон прикрывал направления на Белосток и Брест. Город превратили в сильный оборонный объект с системой траншей, дзотов, минных полей и проволочных заграждений. 6 июля советские войска окружили группировку противника. Начались ожесточенные бои.

«Немцы укрепились мощно». Как освобождали Барановичи – воспоминания участника операции «Багратион»-4

Из воспоминаний участника освободительной операции Василия Виндина:
На подступах к Барановичам были разрушены все деревни. Дома сожжены, одни трубы торчат вдоль дороги. Видно, немцы решили кроме земли нам ничего не оставлять. Бой под Барановичами был страшный. Немцы за 2,5 года оккупации мощно укрепились. Сидели как в берлогах и поливали нас из пулеметов. Выдавить их оттуда, казалось, почти невозможно. Помогли наши «Катюши».

Подробнее в видео.

# Великая Отечественная война # общество

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