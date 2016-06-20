Все медуслуги в одном месте: в Витебске завершено создание областного детского клинического центра

Новости Беларуси. Подарок на здоровье в буквальном смысле получили маленькие пациенты северного региона Беларуси. В Витебске 20 июня после масштабной реконструкции открыли терапевтический корпус областного детского клинического центра. Теперь детям со всей области доступен целый комплекс медицинских услуг, не хуже чем в столице.

И это не разовая акция. За последние пять лет в регионе открыто свыше трехсот медицинских объектов, из них почти половина – в сельской местности. Только на закупку медицинского оборудования ушло более 800 миллиардов рублей.

К слову, совершенствование сферы здравоохранения детально прописано и в проекте Программы социально-экономического развития Беларуси на следующие пять лет. Уже через два дня её нюансы обсудят на пятом Всебелорусском народном собрании.

Шаг за шагом делает 8-летний Илья к своему безболезненному будущему. Из-за проблем с ногами мальчик не ходил до 4 лет, потом за руку с мамой, теперь все делает сам. Такого успеха удалось достичь витебским медикам благодаря специальным курсам реабилитации. Сейчас на помощь пришли другие технологии – костюм для «переобучения мышц». В нем мальчик пойдет еще быстрее и увереннее.

Виктория Лагутина, мама:

Конечно, по сравнению с тем корпусом, этот намного лучше. Здесь все новое, мы очень рады, что у нас теперь будет такой хороший, уютный корпус, где все есть.

Другие маленькие пациенты совсем скоро также оценят новые условия в открывшемся сегодня терапевтическом корпусе. Фактически этот объект – финальный этап по созданию полноценного детского клинического центра. Первого подобного в Беларуси. В минувшем году в Витебске интегрировали 6 детских поликлиник, больницу и реабилитационный центр в единый комплекс.

Галина Пузанова, главный врач Витебского областного детского клинического центра:

Это рациональное использование оборудования, кадров, это интеграция амбулаторного и стационарного звена, это различные определения методов, объемов оказания помощи. В общем-то, это дало очень много. Специалисты, общая диагностическая база, реабилитационная.

В обновленном здании разместили 5 отделений. Созданы также комфортные условия для обучения студентов витебских медуниверситета и медколледжа, повышения квалификации врачей.

Анатолий Счастный, ректор Витебского государственного медицинского университета:

Современные аудитории с мультимедийными проекторами, здесь интернет-системы работают. Современная звуковая система. Здесь же классы учебные. Это позволяет на хорошем уровне преподавать и теоретический пласт знаний, и затем работать клинически. Открытие этого корпуса произошло в канун столь важного события нашей страны – Всебелорусского народного собрания. То есть по сути это настоящий подарок для жителей нашего региона.

За один только год стационарное лечение в областном детском центре проходят свыше 16,5 тысяч юных жителей северного региона страны. И все они ранее вынуждены были жить по принципу «коммунальной квартиры» – на базе одного отделения ютились по два. Теперь на освободившиеся площади переведут из взрослой областной больницы в детскую офтальмологическое отделение.

Таким образом, новый корпус, в который вложили почти 57 миллиардов рублей, снял все проблемные моменты и замкнул круг оказания медуслуг детям в одном центре.

Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов:

За последнюю пятилетку открыто 316 медицинских объектов, из них 140 находится в сельской местности. Только на закупку медицинского оборудования было затрачено более 800 миллиардов белорусских рублей. Какие результаты? Результаты, конечно, впечатляющие. Помощь, которая стала оказываться по месту жительства граждан, с 30 процентов увеличилась до 70, экспорт услуг медицинских вырос в 4,5 раза.

Уровень оказания медицинской помощи в регионах максимально приближен к столичному. А в некоторых вопросах даже его опережает. Удачный опыт создания целого комплекса медуслуг детям – это подчеркивает еще раз. И, вполне возможно, аналогичные центры совсем скоро появятся в других регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.