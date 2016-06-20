Трансплантолог Олег Руммо выдвинут на ВНС: «В стране растет прослойка талантливых, перспективных кадров»

Новости Беларуси. Всего пару дней остается до Всебелорусского народного собрания. Напомню, столицу на этом форуме представят четыре сотни делегатов. Это представители разных сфер жизни города. Педагоги, медики, депутаты, управленцы, силовики, ученые.

Имя Олега Олеговича Руммо неразрывно связано с трансплантологией в Беларуси и широко известно за пределами нашей страны. Успешный хирург провел не одну сотню сложнейших операций по пересадке внутренних органов и спас тысячи жизней. Сегодня он уже профессор медицинских наук, занимается административной работой – возглавляет Республиканский научно-практический центр трансплантации органов и тканей. Но от хирургической практики не отходит. Проводит, как минимум, две операции в неделю – выбирает самые сложные случаи.

Делегирован Олег Руммо на Всебелорусское народное собрание уже во второй раз. По его признанию, уровень столичной медицины пятилетней давности сделал существенный прорыв в трансплантологии. Наши врачи прошли большой путь во всех сферах здравоохранения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Олег Руммо, руководитель Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей:

В стране растет прослойка очень талантливых, очень перспективных, интегрированных в мировое медицинское сообщество кадров. Хотел бы, чтобы у них, с одной стороны, хватило настойчивости, у нас, с другой стороны, хватило терпения их поддержать там, где надо.