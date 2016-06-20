Трасса «Минск-Гомель»: открыто движение на последнем участке высокоскоростной магистрали

Новости Беларуси. Завершено строительство еще одного долгожданного объекта — высокоскоростной магистрали Минск-Гомель. Сделали это на два месяца быстрее, чем планировали. Теперь открыто движение и на последнем участке автодороги между Бобруйском и Жлобином.

Трасса М5 соответствует международным стандартам и требованиям безопасности. Это две полосы в каждую из сторон на протяжении всех трехсот километров. Разделительные линии, удобные развязки, вдоль лесов – ограждение от диких животных. А рядом с населенными пунктами – защитные шумовые экраны.

При строительстве магистрали применяли новую технологию в укладке дорожного покрытия – трехслойный асфальт с резино-битумной смесью. Это все ради долговечности. Теперь и здесь можно будет ехать порядка 120 километров в час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Панчоха, житель Минска:

Дорога замечательная. Небо и земля, по сравнению с тем, как раньше ездили. Дорога занимала много времени и сил, потому что сильно уставали глаза. А сейчас свободно, освещение, поставили ограждение.

Александр Коваленко, житель Гомеля:

Раньше дорога из Минска до Гомеля занимала где-то 4-5 часов. Сейчас, я думаю, около трех. Сейчас до Гомеля ехать просто сказка.