Прямой эфир

Во Фрунзенском районе Минска открылся новый ясли-сад

20 июня 2016 17:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Большое открытие для самых маленьких. Во Фрунзенском районе столицы 20 июня торжественно распахнул двери новый ясли-сад.

Этот остров детства рассчитан на 230 мест. В распоряжении малышей - современный бассейн, компьютерная игровая комната и целый физкультурно-спортивный комплекс: площадки для занятий футболом, баскетболом, беговая дорожка с прорезиненным покрытием. Примечательно, что здесь открыли группу кратковременного пребывания детей до двух лет совместно с родителями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Детские сады в Минске

Другие новости рубрики

Все новости
Трансплантолог Олег Руммо выдвинут на ВНС: «В стране растет прослойка талантливых, перспективных кадров»
20 июня 2016 17:36

Трансплантолог Олег Руммо выдвинут на ВНС: «В стране растет прослойка талантливых, перспективных кадров»

Глава Ассоциации европейских академий наук: «Белорусская наука находится на высоком уровне»
20 июня 2016 17:28

Глава Ассоциации европейских академий наук: «Белорусская наука находится на высоком уровне»

Прирост населения: за пять лет жителей Минской области стало на 91 тысячу больше
20 июня 2016 14:26

Прирост населения: за пять лет жителей Минской области стало на 91 тысячу больше