Во Фрунзенском районе Минска открылся новый ясли-сад

Новости Беларуси. Большое открытие для самых маленьких. Во Фрунзенском районе столицы 20 июня торжественно распахнул двери новый ясли-сад.

Этот остров детства рассчитан на 230 мест. В распоряжении малышей - современный бассейн, компьютерная игровая комната и целый физкультурно-спортивный комплекс: площадки для занятий футболом, баскетболом, беговая дорожка с прорезиненным покрытием. Примечательно, что здесь открыли группу кратковременного пребывания детей до двух лет совместно с родителями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.