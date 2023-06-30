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«Все мечты должны сбываться в Беларуси». Праздничный концерт 30 июня откроет череду мероприятий ко Дню Независимости

30 июня 2023 06:38
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Новости Беларуси. Все мечты должны сбываться в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественное собрание и концерт под названием «Краiна маёй мары» откроют 30 июня череду мероприятий, посвященных Дню Независимости. Мастера искусств во Дворце Республики – уже вечером.

«Все мечты должны сбываться в Беларуси». Праздничный концерт 30 июня откроет череду мероприятий ко Дню Независимости-1

Приглашены ветераны Великой Отечественной и войны в Афганистане, труда, Вооруженных Сил; представители органов госуправления, дипломаты, спортсмены, деятели культуры, журналисты, творческие работники и делегации областей.

«Все мечты должны сбываться в Беларуси». Праздничный концерт 30 июня откроет череду мероприятий ко Дню Независимости-4

Инна Адамович, начальник управления государственных специальных культурных мероприятий Министерства культуры Беларуси:
В основе концепции мероприятия праздничного концерта под названием «Краiна маёй мары» заложена идея о том, что все мечты должны сбываться в Беларуси. Концерт раскрывает такие основные понятия, связанные с патриотизмом, как Беларусь, независимость, историческая память, мечты, человеческие, духовные, семейные ценности, мир и созидание. Поскольку все мероприятия будут проникнуты темой Года мира и созидания.

«Все мечты должны сбываться в Беларуси». Праздничный концерт 30 июня откроет череду мероприятий ко Дню Независимости-7

Для зрителей подготовили много музыкальных премьер, которые исполнят ведущие артисты белорусской эстрады, оперы, а также представители регионов. В их числе, конечно, и талантливая молодежь.

# День Независимости # общество # Инна Адамович # Фотофакт

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