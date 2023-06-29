Когда при составлении завещания должны присутствовать свидетели? Рассказала нотариус

Наследование – это, пожалуй, один из самых драматичных вопросов в правовом поле и между людьми. Не всем удается решить этот конфликт мирным путем. Даже если есть завещание – это не стопроцентная гарантия получения наследства. О том, как распределить имущество и при этом не стать заклятыми врагами, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Шпегун, заведующий нотариальной конторой № 2 Центрального района г. Минска:

В первую очередь мы привлекаем свидетелей [для составления завещания – прим. ред.] тогда, когда человек не может сам написать, чисто физически не может справиться. Потому что завещание по законодательству законодатель пишет собственноручно два экземпляра и его же подписывает – это первый случай, когда должен присутствовать один свидетель. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Он должен тоже что-то подписать, свидетель, что он там присутствовал? Татьяна Шпегун:

Да, конечно, он расписывается на завещании, подписывает вместо завещателя. То есть нотариус составляет – это уже нерукописный текст. Текст – если это в нотариальной конторе, он набирается на компьютере. Читает его сам завещатель. Если сам не может, его читает свидетель, даже не нотариус. После этого подписывает свидетель это завещание. Алеся Лакина:

Кто может быть свидетелем? Тот, кому завещают, может быть свидетелем?

Татьяна Шпегун:

Нет, в кодексе определен перечень лиц, которые не могут быть свидетелями. То есть это близкие родственники, лица в пользу которых составлено завещание либо сделан завещательный отказ, нотариус, лица, которые судимы за дачу ложных показаний, например, не владеющие языком. То есть по списку есть в кодексе статья, которая определяет тех лиц, которые не могут быть свидетелями. Все остальные могут, то есть дееспособный, гражданин, читает, владеет языком, не судим может быть. Алеся Лакина:

То есть, грубо говоря, можно пригласить соседа? Татьяна Шпегун:

Да, мы даже так и говорим, что это не может быть, например, ваша дочка, зять, сын или родственники этих лиц. Соседку, друга, подругу, вы можете даже выйти на улицу и попросить, кто согласен, прямо сейчас поприсутствовать на завещании.