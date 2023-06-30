Завершают работу сессии Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Беларуси

Новости Беларуси. Закрытие 9-й сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва состоится сегодня, 30 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Депутаты рассмотрят несколько законопроектов в первом чтении.
Новости Беларуси. Закрытие 9-й сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва состоится сегодня, 30 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Депутаты рассмотрят несколько законопроектов в первом чтении.
Главная задача парламента – совершенствование законодательной базы государства. Корректировка национального правового поля в соответствии с положениями обновленной Конституции должна быть завершена до 15 марта 2024 года, но в части избирательных норм и механизмов работа уже практически выполнена. Президент здесь ориентировал на ускорение без потери качества.
В ходе нынешней сессии парламентарии также вели системную работу по обеспечению работы экономики: усовершенствованы подходы к урегулированию неплатежеспособности, борьбе с коррупцией, передаче имущества во внешнее управление. Растет их вклад в активизацию конструктивного межгосударственного диалога. Парламентские рабочие группы по сотрудничеству сейчас объединяют представителей более чем 70 стран. Итоги работы сегодня подведут и в Совете Республики – этим утром состоится закрытие 10-й сессии.