«Все лётчики – романтики». Поговорили с командиром авиабазы в Мачулищах

Новости Беларуси. Мирное небо – метафоричная парадигма, которая стала крылатой в понимании глобальной безопасности XX века, впрочем, не теряет своего особого значения и сейчас. В борьбу с нацизмом советские летчики включились едва ли не с первых минут Великой Отечественной войны, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Массовым явлением стали воздушные тараны фашистских самолетов уже 22 июня 1941 года. «Очки вошли в кости». Как пилоты гражданских самолетов воевали и становились героями? Читать здесь.

Славный подвиг, вписанный золотыми буквами в историю, продолжает и современная плеяда авиаторов, которые сегодня, 20 августа, отмечают свой профессиональный праздник. Они продолжают щитом своих стальных крыльев защищать Родину. Особенно ценно это сейчас, когда тревожит военно-политическая ситуация вокруг. А наши ВВС даже в праздник отрабатывают учебные задания. Потому в минувшую пятницу, 18 августа, официальные празднования прошли и в воздухе. Командующий Андрей Лукьянович отметил, что профессионализм наших пилотов, то, что они демонстрировали в небе, доказывает: мы готовы сдержать любые горячие головы от любых провокаций в сторону нашей страны. Парадным воздушным строем прошлись практически все машины, которые находятся на вооружении. Как водится, все слетелись в сердце страны и центром торжеств стали Мачулищи, где расположена 50-я смешанная авиабаза. С ее командиром, к слову, потомственным летчиком, пообщалась Алена Сырова. Зачем Беларуси нужны вертолеты Ми-35?

Алена Сырова, политический обозреватель:

Вы организовываете праздник для всех, хотя понятно, что ситуация напряженная и, мягко говоря, не до красоты. Владимир Скоркин, командир 50-й смешанной авиационной базы:

Без этого никуда. И мы себя показываем, и нас видят. Как бы там ни было, какая обстановка… Да нормальная рабочая обстановка. В повседневной деятельности по большому счету без всякого напряжения, срыва, отрыва. Благодаря этому шоу, воздушному параду, летчики оттачивают определенные элементы в технике пилотирования, в парении, в высоте. Да, это сложный процесс, но идет во благо летному составу. Повышает уровень подготовки.

Как всегда, начинают наши Ми-8, флагоносцы. Идут на высоте 100 метров, затем армейская авиация Ми-24, также высота 100 метров. Дальше все самолеты, все типы, которые стоят на вооружении Республики Беларусь, будут проходить на высоте 150 метров. Между вертолетами 30 секунд, между вертолетами и самолетами до минуты. И между самолетами тоже минута, не более того. Пилотаж СУ-30 – это зрелищно, эффектно. Одна новинка у нас есть, введен в штат, мы летаем по командировкам. Это Ту-134 – наш транспортный самолет. Мы не планировали показывать пока что Ми-35, включать в линейку парада. В ближайшее время уже воочию сможем продемонстрировать, показать пилотажные свойства, возможность его работы на полигоне, днем, ночью – спектр очень большой. Но это откладываем все на потом. Алена Сырова:

Ми-35, почему именно этот вертолет был нам нужен?

Владимир Скоркин:

Вся начинка новая. Опять же, система радиоэлектронной борьбы будет установлена как на наших Ми-8, так и на Ми-35. У него увеличились пилотажные возможности. Применение ночью, очки ночного видения. То есть машина открывает весь спектр для армейской авиации. Плюс процесс переучивания, летный состав уже технические учения полностью прошел, машины сами забираем, перегоняем. Уже энное количество экипажа также переучились практически. В ближайшее время нас переставляют, ну, с Ми-24 на Ми-35. Это по большому счету практически однотипные машины. Да, сложнее, мощнее, боевые возможности больше. Но это все будет быстрее. Плюс проще в обеспечении и обслуживании. Опять же, Ми-24 себя зарекомендовал себя, используется больше 50 лет уже. Это надежная, достойная боевая машина. И на ее базе создан Ми-35, то есть все характеристики улучшены. Исходя из этого было принято решение, однозначно правильное, использовать в перспективе Ми-35. Что изменилось в работе ВС Беларуси с началом СВО?

Алена Сырова:

А помните, Президент как-то говорил, что до начала специальной военной операции в Украине у нас было глобально на государственном уровне одно видение того, как мы считаем, должны развиваться Вооруженные Силы: что нам покупать, что закупать, чем уделять внимание. Произошедшие события и примеры боевых действий, которые мы видим, скорректировали наши планы. Мы увидели, что акценты нужно делать не на что-то большое, а на маленькое и маневренное. Тогда речь шла больше о наземных вариантах техники. А что в воздухе? Какие выводы делаете вы, исходя из того, что мы сейчас видим не только в Украине, но и на примере других конфликтов? Какие тренды в военной авиации? Владимир Скоркин:

Конечно, опытом делимся: совместно выполняем полеты, оттачиваем элементы, преодоление ПВО противника, работа на полигоне. И сейчас, опять же, будет сделан упор именно на работу ночью. Полеты в очках ночного видения, работы на полигоне. Выводы сделаны, все планово. Изначально все было правильно спланировано, сейчас оно реализуется. На определенных моментах ставится точка. Алена Сырова:

Внимание, конечно, много и вам уделяется, в том числе и нашими недоброжелателями. Покоя вам не дают. Та самая ситуация, которая произошла в этом году на вашем аэродроме, наверняка какие-то выводы сделали.

Владимир Скоркин:

Были сделаны выводы. Проводятся постоянно тренировки, пересмотрено распределение сил и средств в плане охраны, обороны. Тренируемся, готовимся. Личный состав относится к этому с пониманием, тут никаких проблем не возникало и не возникнет. Проводится спецоперация. Беларусь – это лакомый кусок для всех, тем более в сопредельных государствах Запада идет наращивание. Мы готовимся, тренируемся, летаем. То же самое охраны и обороны касается – также усилены. Полигоны в любой момент готовы к выполнению задач по предназначению, какие бы они ни были в плане сложности. Алена Сырова:

Кадровый вопрос традиционно. Это, говоря так, болевая точка? Владимир Скоркин:

Тут в любом случае текучка. Все мы стареем, к сожалению, кто-то заболевает. У летного состава должно быть здоровье отличное, от слова совсем. Сказать, что у нас глобальная нехватка? Нет такого, все планово. Наши выпускники, из Военной академии пришло большое количество офицеров. Конечно, хочется, чтобы было больше. Но какого-то голода не было. Началась спецоперация и кто-то ушел – такого тоже нет. Наоборот, если кто-то хотел уходить пораньше, еще нет, послужим, поработаем. Потому что задач действительно еще много. Все под контролем, все хорошо. Главные достижения авиабазы в Мачулищах за год

Алена Сырова:

Давайте подведем итоги за год касаемо вашей авиационной базы. Что удалось, что, может, не так пафосно звучит, но для вас очень важно? Владимир Скоркин:

Как авиационная база, конечно, значимое достижение – это Ту-134 приняли. То есть, помимо того, что нужно было освоить летному составу, полностью прошли переучивание, подготовили своих инструкторов. Он полностью введен в строй и уже выполняем рейсовые полеты. И, соответственно, Ми-35. Это также был большой процесс в плане переучивания, подготовки летного состава, инженерно-технического состава. И вот, уже все свершилось. Это самое значимое достижение. Алена Сырова:

Это же только первая часть, правильно? Владимир Скоркин:

Конечно, это первая часть. Но благодаря этой первой части мы уже сможем более узко подготовить именно назначение летного состава на этих машинах. Да, это только начало. Ждем, еще дальше появятся, в ближайшее время.

Алена Сырова:

В этом году? Владимир Скоркин:

Ожидаем к концу этого года, это план – четыре машины. И в следующем году еще четыре машины. То есть полностью будет эскадрилья Ми-35. Алена Сырова:

Владимир Вячеславович, и в завершении, праздничная нотка лирики. Летчики – романтики? Владимир Скоркин:

Конечно, все летчики – романтики. Алена Сырова:

Какие-то пару слов, важных, главных.