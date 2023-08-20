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На фестивале «Букидс» в Ботаническом саду детям предложили попробовать себя в разных профессиях

20 августа 2023 14:34
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Новости Беларуси. Ботанический сад снова радует семейными праздниками. Здесь развернулся фестиваль «Букидс». Детям предложили «примерить» более сотни профессий: от футболиста до блогера. Среди них и редкие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фестивале «Букидс» в Ботаническом саду детям предложили попробовать себя в разных профессиях -1

Ребята с удовольствием пробовали себя в роли чайных сомелье, релаксологов и каллиграфистов. Маленькие минчане смогли побыть и экскурсоводами. Свою площадку на фестивале впервые представил музей истории Великой Отечественной войны. Детей не только научили общаться с посетителями, но и познакомили с самой выставкой. Мобильная экспозиция музея окунула ребят в атмосферу профессии.

На фестивале «Букидс» в Ботаническом саду детям предложили попробовать себя в разных профессиях -4

Анна Ковалева, младший научный сотрудник музея истории Великой Отечественной войны:
Ребята смогут познакомиться не столько с предметами, которые там находятся, не столько с историей, не только с личностями, которые там представлены, а также еще и с тем, как можно, и как вообще в принципе интересна профессия экскурсовода.

На фестивале «Букидс» в Ботаническом саду детям предложили попробовать себя в разных профессиях -7

Самое интересное, что я нашел, – это, пожалуй, будет профессия банкира. Мне там очень понравилось. Очень интересно было сортировать деньги. Мне очень понравилось!

На фестивале «Букидс» в Ботаническом саду детям предложили попробовать себя в разных профессиях -10

Больше нравится вот тут. Клеить, делать дизайны девушкам на картинках. Бумага, наклейки. Круто создавать самой платья, юбки, топы. Интересно.

На фестивале «Букидс» в Ботаническом саду детям предложили попробовать себя в разных профессиях -13

Новый опыт юные специалисты смогли сразу обозначить в «трудовой книжке». И даже получить свою первую зарплату на карту фестиваля. А в перерывах между рабочими минутами маленькие минчане сдавали на права, посещали настоящие театры, кино и творческие мастер-классы.

# Фестиваль # общество # Анна Ковалева # Фотофакт

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