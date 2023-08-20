На фестивале «Букидс» в Ботаническом саду детям предложили попробовать себя в разных профессиях

Новости Беларуси. Ботанический сад снова радует семейными праздниками. Здесь развернулся фестиваль «Букидс». Детям предложили «примерить» более сотни профессий: от футболиста до блогера. Среди них и редкие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребята с удовольствием пробовали себя в роли чайных сомелье, релаксологов и каллиграфистов. Маленькие минчане смогли побыть и экскурсоводами. Свою площадку на фестивале впервые представил музей истории Великой Отечественной войны. Детей не только научили общаться с посетителями, но и познакомили с самой выставкой. Мобильная экспозиция музея окунула ребят в атмосферу профессии.

Анна Ковалева, младший научный сотрудник музея истории Великой Отечественной войны:

Ребята смогут познакомиться не столько с предметами, которые там находятся, не столько с историей, не только с личностями, которые там представлены, а также еще и с тем, как можно, и как вообще в принципе интересна профессия экскурсовода.

Самое интересное, что я нашел, – это, пожалуй, будет профессия банкира. Мне там очень понравилось. Очень интересно было сортировать деньги. Мне очень понравилось!

Больше нравится вот тут. Клеить, делать дизайны девушкам на картинках. Бумага, наклейки. Круто создавать самой платья, юбки, топы. Интересно.