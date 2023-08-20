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«Приехали в Минск из Лиды». У Дворца спорта проходит масштабный школьный базар

20 августа 2023 12:05
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Новости Беларуси. Все необходимое в одной локации. Масштабный школьный базар открылся на площадке у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Приехали в Минск из Лиды». У Дворца спорта проходит масштабный школьный базар-1

Родители вместе с детьми активно покупают необходимые к новому учебному сезону товары. Времени на шопинг все меньше: уже через две недели звонок позовет ребят за парты. А к выбору, например, формы, теперь необходимо подойти ответственно. Ведь в каждом учреждении свой стиль. Впрочем, проблем с ассортиментом нет. Белорусские производители предлагают одежду на любой вкус. В изобилии и канцелярская продукция. А чтобы закупка проходила не только продуктивно, но и весело, предусмотрена развлекательная программа.

«Приехали в Минск из Лиды». У Дворца спорта проходит масштабный школьный базар-4

Приехали в Минск из Лиды купить ребенку рюкзак и что-нибудь еще к школе. Хороший тут праздник, выбор большой.

«Приехали в Минск из Лиды». У Дворца спорта проходит масштабный школьный базар-7

Цены адекватные, как бы невысокие. Жилетки даже дешевле, чем в универмагах. Здесь продают со скидкой.

На крупнейшем школьном базаре в Минске торгуют только проверенные организации. Всего их более 30. Бренды только отечественные, а все цены – фиксированные.

«Приехали в Минск из Лиды». У Дворца спорта проходит масштабный школьный базар-10

Ольга Исакова, заведующая секцией мужской одежды:
Представлены для мальчиков пиджаки, брюки, жилеты, швейные жилеты, а также жилеты трикотажные. Для девочек сарафаны, платья, блузы. Все сопутствующее, что нужно для ребенка в школу. Цена средняя, также у нас представлены скидки, работает дисконтная программа.

«Приехали в Минск из Лиды». У Дворца спорта проходит масштабный школьный базар-13

Сезон торговли школьными товарами стартовал 15 июля. Ярмарки развернулись и в крупнейших городах Минской области. Они продолжат свою работу в ближайшие выходные, а также 26-27 августа и 2-3 сентября.

# Ярмарки в Минске # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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