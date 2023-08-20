«Приехали в Минск из Лиды». У Дворца спорта проходит масштабный школьный базар

Новости Беларуси. Все необходимое в одной локации. Масштабный школьный базар открылся на площадке у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Родители вместе с детьми активно покупают необходимые к новому учебному сезону товары. Времени на шопинг все меньше: уже через две недели звонок позовет ребят за парты. А к выбору, например, формы, теперь необходимо подойти ответственно. Ведь в каждом учреждении свой стиль. Впрочем, проблем с ассортиментом нет. Белорусские производители предлагают одежду на любой вкус. В изобилии и канцелярская продукция. А чтобы закупка проходила не только продуктивно, но и весело, предусмотрена развлекательная программа.

Приехали в Минск из Лиды купить ребенку рюкзак и что-нибудь еще к школе. Хороший тут праздник, выбор большой.

Цены адекватные, как бы невысокие. Жилетки даже дешевле, чем в универмагах. Здесь продают со скидкой.

На крупнейшем школьном базаре в Минске торгуют только проверенные организации. Всего их более 30. Бренды только отечественные, а все цены – фиксированные.