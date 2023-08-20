Дмитрий Басков: спорт находится в заложниках политических игр некоторых чиновников

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Никита Рачиловский, СТВ:

Здравствуйте! О главных событиях Совета Республики, насущных вопросах в жизни нашей страны, а также актуальное интервью с сенатором. Спорт и здоровый образ жизни – неотъемлемая часть визитной карточки Беларуси, а именно социальной политики. Наравне со здравоохранением, образованием, социальной защитой, культурой спорт является поистине важной сферой в нашем государстве. Именно о спорте, работе с людьми и социальной политике мы и поговорим. У нас в гостях член Совета Республики Дмитрий Басков. Басков о роли II Игр стран СНГ Никита Рачиловский:

Совсем недавно завершились II Игры стран СНГ. Давайте с них и начнем наше интервью. Насколько это было в целом значимое событие для нашей страны, для наших спортсменов, как вы считаете, повлияют ли эти игры на политику международных спортивных организаций, которые сделали спорт одним из элементов санкций?

Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Ну, безусловно, такие форумы, как Игры страны СНГ, Европейские игры, либо чемпионаты мира и Европы, нужны в целом для нашей страны. Не только для спортсменов, которые нуждаются в международной спортивной практике, хорошей конкуренции, в движении вперед в соревновательной деятельности своей, но в том числе и для всех наших граждан, потому что подготовка к таким играм проходит всегда на высоком уровне, как и вся организация и проведение такого рода мероприятий. Существенно обновляется инфраструктура, причем не только спортивная, хотя это тоже важно, и дорожная, и транспортная, и туристическая. Мы получаем большой опыт проведения такого рода мероприятий, в конкретных играх, это было теперь по всей стране, что очень существенно дало определенный всплеск интереса людей к спорту в целом. Такие мероприятия привлекают огромное количество родителей, детей на трибуны и в целом в спорт, потому что если вы вспомните 2014 год, когда мы успешно провели чемпионат мира по хоккею, то в следующие два года количество занимающихся детей в стране выросло на 20 %. Поэтому я убежден, что и после этих II Игр стран СНГ в спорт придет определенное количество детей, что не может не радовать. Это здоровая нация, это популяризация спорта в целом. Как я уже сказал, это хороший опыт. Плюс поднимется в целом экономический потенциал нашей страны. Что касается политического давления, то вы правильно абсолютно заметили, что оно существует, безусловно. Спорт в целом находится заложником политических игр некоторых чиновников, некоторых руководителей международной федерации. В некоторых случаях даже простых политиков, которые не имеют к спорту никакого отношения, но ведут свои двойные игры, занимают в этом токсичном мире какое-то свое место и ищут какие-то блага для себя в целом. Поэтому, знаете, в последнее время очень многие международные федерации уже понимают и осознают те абсурдные решения, которые касаются белорусов, россиян в целом. И приглашают наших спортсменов уже на международные старты. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время и МОК проснется. Потому что разговоры идут, разговоров много. Говорят о том, что спортсмены белорусские будут приглашаться на чемпионаты мира и Олимпийские игры. Уверен, что когда-то этот момент настанет. А если не настанет, то мы придумаем, наверное, альтернативу такого рода мероприятий.

Никита Рачиловский:

Тем более во II Играх стран СНГ принимало участие большое количество стран, которые не входят в СНГ, что уже показывает международное признание и заинтересованность в отсутствии политизации. Дмитрий Басков:

Конкретно в этих Играх было 9 стран СНГ и 13 приглашенных. Поэтому Игры расширяются, развиваются, посмотрим, что будет дальше. «Во мне происходила борьба между музыкантом и спортсменом» Никита Рачиловский:

А как вы пришли в большой спорт?

Дмитрий Басков:

Я, как и любой советский мальчишка, в детстве перебрал очень многие виды спорта. И даже на каком-то этапе в первом классе оказался в музыкальной школе. Поэтому во мне происходила борьба между музыкантом и спортсменом. Мама настаивала, заставляла заниматься скрипкой. Я пропадал целыми днями на улице, на спортивных площадках. Но, к счастью, спорт победил. И я любовь к спорту проношу сейчас через всю свою жизнь. Это очень важно, потому что время немножко поменялось. Дети немного другие, требования к ним другие, соблазнов очень много. И сегодня спорту приходится конкурировать со многими развлечениями доступными, в том числе и онлайн-играми, и приставками, и телевизором, и другими развлечениями, которые существуют сегодня, которых у нас не было. Поэтому очень важную роль конкретно в привлечении в спорт играют сегодня родители. Ведь если родители не будут показывать детям, что такое спорт, не будут приводить их в спортивные секции, не будут своим примером показывать отношения к спорту и к здоровому образу жизни, не водить детей на какие-то спортивные мероприятия в качестве болельщиков, то, наверное, наивно рассчитывать, что у нас будет большое количество занимающихся детей. Если можно перефразировать классика, то можно сказать, мы в ответе за тех, кого воспитываем. Мы – это конкретно сегодня речь идет о родителях и о государстве. Государство в свою очередь обеспечивает сегодня равными условиями всех детей и родителей, строя большие спортивные площадки, легкоатлетические манежи, хоккейные дворцы, дворцы гимнастики, в которых можно абсолютно бесплатно заниматься любым видом спорта. Поэтому время за родителями. Никита Рачиловский:

Я с вами полностью согласен, потому что сегодня есть реально большая проблема, как вытянуть молодежь из смартфонов и предложить им заняться чем-то полезным. Дмитрий Басков:

Только совместными усилиями можем этого добиться. «Воспитание подрастающего поколения – это одно из приоритетных направлений нашего государства»

Никита Рачиловский:

В нашей стране достаточно успешно развиваются военно-патриотические клубы. Как вы считаете, участие в работе этих клубов позволяет ли молодежи выбрать для себя какой-то дальнейший жизненный путь? Дмитрий Басков:

Воспитание подрастающего поколения – это одно из приоритетных направлений нашего государства. Опять же, наряду с традиционными ценностями нашего общества. И одной из важных составляющих этого воспитания как раз таки является формирование и образование патриотических чувств у наших детей. Нам в целом всегда в стране нужны здоровые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди. И те люди, которые готовы учиться, работать, развиваться на благо своей страны и при необходимости стать на ее защиту. Расскажу вам на собственном примере. Моя дочка, ей 8 лет. Она ходит уже в военно-патриотические лагеря на протяжении двух лет, прошла уже больше пяти смен. Я наблюдаю за ней и очень отчетливо вижу, как она развивается, как она растет, как она становится сильнее не только физически, но и ментально, что очень важно в будущем в противостоянии внешним силам современного мира. Басков про хоккейный матч с детьми из ДНР

Никита Рачиловский:

А что значит лично для вас в целом работа с детьми? Вот как пример – хоккейный матч с детьми из ДНР. Дмитрий Басков:

Я в своей жизни очень много лет посвятил работе с детьми. Я был долгое время детским тренером и тренером юношеских, юниорских, молодежных команд и сборных. 6 лет я проработал директором хоккейной школы «Динамо». Это та же работа с детьми, поэтому для меня это очень большой опыт. И я могу сравнивать, потому что я работал со взрослыми командами. Вы знаете, работа с детьми, во-первых, очень интересная. В работе с детьми надо как минимум больше терпения, чем со взрослыми игроками. Она более креативная. Ты должен постоянно искать что-то интересное, потому что детей надо завлекать. Ему нельзя просто сказать: пойди туда и сделай вот это. Его надо показать, научить, проконтролировать. Но зато ты получаешь хороший эффект, когда ты видишь, как у ребенка получается что-то из того, что ты ему преподавал. Эти счастливые глаза, это бесценные моменты. Что касается детей из ДНР, то это был интересный опыт, это было интересное время. Такие дети на самом деле насмотрелись очень многого и настрадались в жизни. Поэтому такое время – это время простых вещей, чтобы получить удовольствие. Каждый ребенок в жизни имеет право на какое-то счастливое детство, а мы, взрослые, имеем возможность на это повлиять, то я, например, с радостью всегда участвую в таких процессах. Как живет Оди? Никита Рачиловский:

Вопрос от телезрителей. Как поживает Оди, ваш четвероногий друг, которого вам подарил Президент?

Дмитрий Басков:

Наверное, можно было бы перефразировать в мое любимое выражение с детства: хоть бы день так пожить. Потому что делает он абсолютно все то, что ему хочется. Хочет – ест, хочет – спит, хочет – гуляет. И самое главное, что он стал таким полноправным членом многодетной семьи, где каждый член этой семьи, а особенно дети, окружают его огромной заботой и любовью. Поэтому у него, слава богу, все хорошо.