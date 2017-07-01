«Все лучшее, что было накоплено, останется в эфире»: телеканал ОНТ празднует 15-летие

У них Эйфелева башня, у нас знаменитая телевышка. Под которой «силы (и телепрограммы) гартуют» компании СТВ и ОНТ. ОНТ юридически именуется ЗАО «Второй национальный телеканала» – так и было задумано 15 лет назад явить миру второго по счету национального вещателя. Но вскоре оказалось, что рейтинги новичка побили все рекорды. И сегодня ОНТ остается любимой кнопкой для большого числа белорусов. Конечно, у РТР-Беларусь, у СТВ, у группы каналов Белтелерадиокомпании – свои поклонники. Но ОНТ совершил своеобразную революцию в белорусском телепространстве. И Президент Лукашенко направил поздравление коллективу в связи с юбилеем. А мы с удовольствием провозгласим свой тост в телеэфире.

«Не вместо, а вместе!» Вот уже 15 лет как эти слова звучат в эфире Второго национального телеканала. ОНТ празднует юбилей. Почетные грамоты от Администрации Президента, Палаты представителей, Министерства культуры получили популярные ведущие и корреспонденты. О последних новостях в эфире Второго национального телеканала они рассказывают с июня 2002 года. Тогда именно с информационных программ все и начиналось. «Контуры», «Наши новости». Уже потом в сетке вещания появились популярные телепроекты: документальные, спортивные, реалити-шоу, международные конкурсы. Они уже успели стать визитной карточкой телеканала. За все время их создано около 1,5 тысяч.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Очень важно, чтобы средства массовой информации доносили правдивую информацию до наших жителей, до нашего народа. Сегодня очень много сделано. Работают каналы, газетные, печатные издания. Конечно, хотелось бы, чтобы они развивались и дальше, прирастали новыми проектами, новыми идеями – теми, которые будут интересны сегодня нашим гражданам.

Григорий Кисель, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал» (2002-2017):

Уважаемые коллеги, дорогие друзья. 15 лет. Все, что мы сделали вместе, всем огромнейшее спасибо, особенно тем, кто пришел первыми.

Своих коллег поздравил и наш телеканал. Сегодня команда Второго национального – это 330 человек. Самых разных дирекций: информационной, программной, спецпроектов, технической, производственной. Талантливые и креативные – именно так можно сказать о каждом из сотрудников. А вот ставку на телеканале делать намерены на интерактивность, общение со зрителем и динамику.

Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:

В истории ОНТ было очень много классных, высокопрофессиональных проектов. Я гарантирую, что все лучшее, что было накоплено ОНТ (профессиональный опыт, умение делать и показывать хорошие проекты), останется в эфире ОНТ.