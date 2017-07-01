Александр Лукашенко: «Давняя мечта – жить в независимом государстве пробилась через суровые испытания»

Основы зародились еще в IX веке, в Полоцке. Тогда именно он был известным торговым и административным центром славянской Европы.

История белорусской государственности, как подчеркнет Президент, всегда была непростой.

Новости Беларуси. Стремление нашего народа жить в своем доме всегда было стержнем, который давал силу и укреплял дух. Об этом заявил Александр Лукашенко сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже потом «идее о самостоятельности» не помешали ни войны, ни политические и экономические потрясения. Наоборот, как отметит Глава государства,

каждый из непростых периодов наполнял идею своим содержанием.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Великое Княжество Литовское придало мощный импульс градостроительству, военной деятельности, подарила Европе самую прогрессивную для того времени юридическую мысль, написанную на белорусском, статут.

Гораздо раньше многих наших соседей – 500 лет назад мы овладели печатным словом.

Белорусские земли были и частью крупных империй. Это трагические события нашей истории. Плетью выбивали желание – людьми зваться.

Но давняя мечта – жить в своем независимом государстве пробилась и через эти суровые испытания.

Последствия Первой мировой войны, революция 1917 года дали многим народам Европы возможность создать свои государства. Эти процессы затронули и нас. Вопрос белорусской государственности прочно вошёл в повестку дня европейской геополитики.

Важным историческим периодом стало создание Белорусской Советской Социалистической Республики.

Это развитие прервала вероломная агрессия нацистской Германии. Самое жестокое бесчеловечное испытание обрушилось на белорусскую землю. В той войне мы заплатили огромную цену.

И об этом времени нам всегда будут напоминать колокола тысяч Хатыней, безымянных могил, лагеря смерти и гетто.

Именно тогда наш народ доказал всему миру – право на жизнь. Признавая судьбоносную роль освобождения страны от фашистских захватчиков,

мы приурочили главный государственный праздник – День Независимости Республики Беларусь именно к 3 июля.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны войны и труда за все, что вы сделали для страны