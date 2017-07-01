Александр Лукашенко: «Давняя мечта – жить в независимом государстве пробилась через суровые испытания»

Новости Беларуси. Стремление нашего народа жить в своем доме всегда было стержнем, который давал силу и укреплял дух. Об этом заявил Александр Лукашенко сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
История белорусской государственности, как подчеркнет Президент, всегда была непростой.
Основы зародились еще в IX веке, в Полоцке. Тогда именно он был известным торговым и административным центром славянской Европы.
Уже потом «идее о самостоятельности» не помешали ни войны, ни политические и экономические потрясения. Наоборот, как отметит Глава государства,
каждый из непростых периодов наполнял идею своим содержанием.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Великое Княжество Литовское придало мощный импульс градостроительству, военной деятельности, подарила Европе самую прогрессивную для того времени юридическую мысль, написанную на белорусском, статут.
Гораздо раньше многих наших соседей – 500 лет назад мы овладели печатным словом.
Белорусские земли были и частью крупных империй. Это трагические события нашей истории. Плетью выбивали желание – людьми зваться.
Но давняя мечта – жить в своем независимом государстве пробилась и через эти суровые испытания.
Последствия Первой мировой войны, революция 1917 года дали многим народам Европы возможность создать свои государства. Эти процессы затронули и нас. Вопрос белорусской государственности прочно вошёл в повестку дня европейской геополитики.
Важным историческим периодом стало создание Белорусской Советской Социалистической Республики.
Это развитие прервала вероломная агрессия нацистской Германии. Самое жестокое бесчеловечное испытание обрушилось на белорусскую землю. В той войне мы заплатили огромную цену.
И об этом времени нам всегда будут напоминать колокола тысяч Хатыней, безымянных могил, лагеря смерти и гетто.
Именно тогда наш народ доказал всему миру – право на жизнь. Признавая судьбоносную роль освобождения страны от фашистских захватчиков,
мы приурочили главный государственный праздник – День Независимости Республики Беларусь именно к 3 июля.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны войны и труда за все, что вы сделали для страны
Торжественное собрание и праздничный концерт, посвящённые Дню Независимости Беларуси, – традиция.
Это своеобразный старт празднованию главного государственного праздника страны.
Сюда приглашены сотни человек. Высшие должностные лица, ветераны, учёные, врачи. Все те, кто вносит вклад в развитие нашей страны.