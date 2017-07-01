Прямой эфир

Александр Лукашенко: «Давняя мечта – жить в независимом государстве пробилась через суровые испытания»

01 июля 2017 14:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Стремление нашего народа жить в своем доме всегда было стержнем, который давал силу и укреплял дух. Об этом заявил Александр Лукашенко сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

История белорусской государственности, как подчеркнет Президент, всегда была непростой.

Основы зародились еще в IX веке, в Полоцке. Тогда именно он был известным торговым и административным центром славянской Европы.

Александр Лукашенко: «Давняя мечта – жить в независимом государстве пробилась через суровые испытания»-1

Уже потом «идее о самостоятельности» не помешали ни войны, ни политические и экономические потрясения. Наоборот, как отметит Глава государства,

каждый из непростых периодов наполнял идею своим содержанием.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Великое Княжество Литовское придало мощный импульс градостроительству, военной деятельности, подарила Европе самую прогрессивную для того времени юридическую мысль, написанную на белорусском, статут.

Гораздо раньше многих наших соседей – 500 лет назад мы овладели печатным словом.

Белорусские земли были и частью крупных империй. Это трагические события нашей истории. Плетью выбивали желание – людьми зваться.

Но давняя мечта – жить в своем независимом государстве пробилась и через эти суровые испытания.

Последствия Первой мировой войны, революция 1917 года дали многим народам Европы возможность создать свои государства. Эти процессы затронули и нас. Вопрос белорусской государственности прочно вошёл в повестку дня европейской геополитики.

Важным историческим периодом стало создание Белорусской Советской Социалистической Республики.

Это развитие прервала вероломная агрессия нацистской Германии. Самое жестокое бесчеловечное испытание обрушилось на белорусскую землю. В той войне мы заплатили огромную цену.

И об этом времени нам всегда будут напоминать колокола тысяч Хатыней, безымянных могил, лагеря смерти и гетто.

Именно тогда наш народ доказал всему миру – право на жизнь. Признавая судьбоносную роль освобождения страны от фашистских захватчиков,

мы приурочили главный государственный праздник – День Независимости Республики Беларусь именно к 3 июля.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны войны и труда за все, что вы сделали для страны 

Александр Лукашенко: «Давняя мечта – жить в независимом государстве пробилась через суровые испытания»-4

Торжественное собрание и праздничный концерт, посвящённые Дню Независимости Беларуси, – традиция.

Это своеобразный старт празднованию главного государственного праздника страны.

Сюда приглашены сотни человек. Высшие должностные лица, ветераны, учёные, врачи. Все те, кто вносит вклад в развитие нашей страны. 

Александр Лукашенко: «Давняя мечта – жить в независимом государстве пробилась через суровые испытания»-7

# общество # Александр Лукашенко # Фотофакт # День Независимости

Другие новости рубрики

Все новости
В День Независимости с 5 утра для автомобилистов будет закрыта улица Стариновская, откуда начнет следование механизированная колонна
01 июля 2017 12:18

В День Независимости с 5 утра для автомобилистов будет закрыта улица Стариновская, откуда начнет следование механизированная колонна

Салют в Минске 3 июля 2017 года. Когда смотреть?
01 июля 2017 10:53

Салют в Минске 3 июля 2017 года. Когда смотреть?

С приближающимся Днём Независимости белорусский народ поздравили лидеры стран СНГ, Европейского Союза и других государств
01 июля 2017 10:38

С приближающимся Днём Независимости белорусский народ поздравили лидеры стран СНГ, Европейского Союза и других государств