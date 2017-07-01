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3 июля с 6 утра будет ограничено движение транспорта от проспекта Независимости до улицы Тимирязева

01 июля 2017 15:02
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Новости Беларуси. Сотни мероприятий ожидают белорусов в эти дни. Главным событием в 3 июля станет военный парад войск минского гарнизона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

С 5 утра для автомобилистов уже будет закрыта улица Стариновская,

откуда начинается маршрут следования механизированной колонны.

3 июля с 6 утра будет ограничено движение транспорта от проспекта Независимости до улицы Тимирязева-1

К проспекту Машерова она начнёт движение ровно в 6 утра.

По мере прохождения техники движение будет возобновляться.

Кроме того, с 6.00 до окончания утренних мероприятий у стелы Минск –  город-герой будет ограничено движение по Машерова — от проспекта  Независимости до  улицы Тимирязева,  и по проспекту Победителей от улицы Мельникайте до Гвардейской.

3 июля с 6 утра будет ограничено движение транспорта от проспекта Независимости до улицы Тимирязева-4

После окончания парада в честь Дня Независимости в связи с возвращением техники к местам дислокации ограничат движение по маршруту следования колонны. Она пройдет по Машерова, Тимирязева, Сапёров,  Победителей, Орловской, Сурганова, Независимости, улицам Стариновской и Основателей.

Госавтоинспекция рекомендует водителям и пассажирам общественного транспорта учитывать данную информацию и

планировать свой маршрут заранее.

# общество # Фотофакт # Джанет Джексон # День Независимости

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