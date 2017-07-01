3 июля с 6 утра будет ограничено движение транспорта от проспекта Независимости до улицы Тимирязева

Новости Беларуси. Сотни мероприятий ожидают белорусов в эти дни. Главным событием в 3 июля станет военный парад войск минского гарнизона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 5 утра для автомобилистов уже будет закрыта улица Стариновская, откуда начинается маршрут следования механизированной колонны.

К проспекту Машерова она начнёт движение ровно в 6 утра.

По мере прохождения техники движение будет возобновляться. Кроме того, с 6.00 до окончания утренних мероприятий у стелы Минск – город-герой будет ограничено движение по Машерова — от проспекта Независимости до улицы Тимирязева, и по проспекту Победителей от улицы Мельникайте до Гвардейской.

После окончания парада в честь Дня Независимости в связи с возвращением техники к местам дислокации ограничат движение по маршруту следования колонны. Она пройдет по Машерова, Тимирязева, Сапёров, Победителей, Орловской, Сурганова, Независимости, улицам Стариновской и Основателей.