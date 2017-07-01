В День Независимости с 5 утра для автомобилистов будет закрыта улица Стариновская, откуда начнет следование механизированная колонна

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главным событием в День Независимости станет парад войск,

С 5 утра для автомобилистов уже будет закрыта улица Стариновская, откуда начинается маршрут следования механизированной колонны.

К проспекту Машерова она начнёт движение ровно в 6 утра.

По мере прохождения техники движение будет возобновляться.

Госавтоинспекция рекомендует водителям и пассажирам общественного транспорта учитывать данную информацию и планировать свой маршрут заранее.