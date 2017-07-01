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В День Независимости с 5 утра для автомобилистов будет закрыта улица Стариновская, откуда начнет следование механизированная колонна

01 июля 2017 12:18
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Новости Беларуси. Сотни мероприятий ожидают белорусов 3 июля.

Главным событием в День Независимости станет парад войск,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В День Независимости с 5 утра для автомобилистов будет закрыта улица Стариновская, откуда начнет следование механизированная колонна-1

С 5 утра для автомобилистов уже будет закрыта улица Стариновская, откуда начинается маршрут следования механизированной колонны.

К проспекту Машерова она начнёт движение ровно в 6 утра.

По мере прохождения техники движение будет возобновляться.

Госавтоинспекция рекомендует водителям и пассажирам общественного транспорта учитывать данную информацию и планировать свой маршрут заранее.

# общество # Фотофакт # День Независимости

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