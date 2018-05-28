Все ли зоны отдыха в Минске готовы к открытию купального сезона?

Всего неделя остаётся до наступления лета. А с ним – рыбалка, пляжный сезон, отпуск в палатках. Готовы ли наши голубые белорусские озёра и реки к встрече с нами?
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующий эпидемиологическим отделом ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» – Алла Дашкевич.
В прошлом году летом санэпидслужбами было разрешено далеко не во всех водоёмах страны. Как сейчас обстоят дела, все ли проверено?
Алла Дашкевич, заведующий эпидемиологическим отделом ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:
Специалистами проведена оценка всех зон отдыха, которые закреплены за городом Минском, проведены необходимые лабораторные исследования и к настоящему времени все зоны отдыха готовы к открытию купального сезона. Все чисто и купаться можно.
Как часто проводятся исследования?
Алла Дашкевич:
Исследования провели перед началом купального сезона, и далее еженедельно специалистами службы проводится объезд загородных зон отдыха.
Проверяют именно ту зону, в которой разрешено купание, или в принципе все озеро? Пробы берутся в одном месте?
Алла Дашкевич:
Нет, определены вообще точки, где берутся пробы, но оценка проводится на той водной акватории, которая определена для купания населения.
Что может быть страшного в воде? Чем можно заразиться?
Алла Дашкевич:
Вообще имеется ряд инфекционных заболеваний, для которых характерен водный путь передачи. К примеру, острые кишечные, вирусные инфекции, вирусный гепатит А. При этом заразиться человек может как при заглатывании воды во время купания, так и путем проникновения возбудителя заболевания через кожные покровы, через слизистые оболочки.
Существуют ли в Минском районе водоемы, которые всегда подвержены особому риску?
Алла Дашкевич:
Не все водоемы пригодны для купания. Есть вообще установленные водоемы, которые в порядке, который определен законодательством, утверждены как пригодные для рекреационных целей. Они определены как пляжи и вот решением органов исполнительной власти за городом закреплен 21 пляж на пяти зонах отдыха.
Проводится ли энтомологический контроль на предмет заселения клещами в лесопарковых зонах, на пляжах? Узнаете, посмотрев видеоматериал.