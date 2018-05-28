Все ли зоны отдыха в Минске готовы к открытию купального сезона?

Алла Дашкевич, заведующий эпидемиологическим отделом ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»: Специалистами проведена оценка всех зон отдыха, которые закреплены за городом Минском, проведены необходимые лабораторные исследования и к настоящему времени все зоны отдыха готовы к открытию купального сезона. Все чисто и купаться можно.

В прошлом году летом санэпидслужбами было разрешено далеко не во всех водоёмах страны. Как сейчас обстоят дела, все ли проверено?

Всего неделя остаётся до наступления лета. А с ним – рыбалка, пляжный сезон, отпуск в палатках. Готовы ли наши голубые белорусские озёра и реки к встрече с нами?

Как часто проводятся исследования?

Алла Дашкевич:

Исследования провели перед началом купального сезона, и далее еженедельно специалистами службы проводится объезд загородных зон отдыха.

Проверяют именно ту зону, в которой разрешено купание, или в принципе все озеро? Пробы берутся в одном месте?

Алла Дашкевич:

Нет, определены вообще точки, где берутся пробы, но оценка проводится на той водной акватории, которая определена для купания населения.

Что может быть страшного в воде? Чем можно заразиться?

Алла Дашкевич:

Вообще имеется ряд инфекционных заболеваний, для которых характерен водный путь передачи. К примеру, острые кишечные, вирусные инфекции, вирусный гепатит А. При этом заразиться человек может как при заглатывании воды во время купания, так и путем проникновения возбудителя заболевания через кожные покровы, через слизистые оболочки.

Существуют ли в Минском районе водоемы, которые всегда подвержены особому риску?

Алла Дашкевич:

Не все водоемы пригодны для купания. Есть вообще установленные водоемы, которые в порядке, который определен законодательством, утверждены как пригодные для рекреационных целей. Они определены как пляжи и вот решением органов исполнительной власти за городом закреплен 21 пляж на пяти зонах отдыха.

Проводится ли энтомологический контроль на предмет заселения клещами в лесопарковых зонах, на пляжах? Узнаете, посмотрев видеоматериал.