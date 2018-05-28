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«Единство с дикой природой». На окраине Бреста экологи пытаются спасти редкую популяцию камышовой жабы

28 мая 2018 08:44
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Новости Беларуси. Люди и амфибии в одном городском парке. Ученые-экологи пытаются сохранить редкую популяцию жабы камышовой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Единство с дикой природой». На окраине Бреста экологи пытаются спасти редкую популяцию камышовой жабы-1

В крупных белорусских городах этот краснокнижный вид уже практически не встречается – осталось лишь одно место на окраине Бреста. Да и там в ближайшие годы планируют обустроить парк к 1000-летию города. Строительные работы начались, за короткое время численность земноводных упала в два раза. Но, по словам ученых, выход из ситуации есть.

«Единство с дикой природой». На окраине Бреста экологи пытаются спасти редкую популяцию камышовой жабы-4

Виктор Демянчик, заместитель директора по научной работе Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси:
Мы как рассчитали: именно эта популяция, которая здесь обитает, будет временно отселена. Потом, когда завершится активная фаза строительства, здесь запланирована небольшая луговая территория, которая будет обеспечивать единство с дикой природой.

Таким образом, будут соблюдены интересы коренных обитателей. Планируется, что в будущем парке земноводные станут одной из главных достопримечательностей. Вместе с тем амфибия будет мирно соседствовать в городе с человеком.

«Единство с дикой природой». На окраине Бреста экологи пытаются спасти редкую популяцию камышовой жабы-7

# Дикие животные # общество # Виктор Демянчик # Фотофакт

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