Руководство и офицеры Госпогранкомитета возложили цветы к монументу Победы в Минске

Новости Беларуси. Беларусь отмечает столетие пограничных войск. Это праздник тех, кто всегда на страже наших рубежей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравления по случаю юбилея командованию, личному составу, ветеранам службы направил глава государства, отметив, что белорусские пограничники обеспечивают надежную преграду современным угрозам.

Александр Лукашенко: «Мы по праву гордимся подвигами пограничников, склоняем головы перед памятью тех, кто отдал свою жизнь за Отечество»

Официальные торжества в честь юбилея проходят 28 мая в центре Минска. Руководство и офицеры Госпогранкомитета возложили цветы и венки к монументу Победы. После этого участники проследуют к острову Мужества и Скорби, где отдадут дань памяти павшим воинам-интернационалистам.